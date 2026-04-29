Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Отец и ребенок
Отец и ребенок
© freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:49

Отец пропал после развода: взрослая жизнь ребенка может пойти по тяжелому сценарию

Исчезновение отца после развода может оставлять у ребенка ощущение пустоты, которое мешает ему сепарироваться, работать и реализовываться в социуме, пояснила Высшая школа психологического консультирования, семейный психолог Ольга Коновалова. О психологических последствиях разрыва связи с отцом специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Коновалова отметила, что после развода для ребенка важно не только материальное участие отца, но и само ощущение сохраненной связи. По ее словам, даже минимальное присутствие родителя помогает ребенку понимать, что о нем помнят и его поддерживают.

"Гораздо хуже, когда связь рвется и когда отца просто нет в жизни, время ребенком ощущается как вагон, пустота. Особенность вакуума заключается в том, что разряженное пространство начинает себя втягивать", — пояснила Коновалова.

Она добавила, что отсутствие отца может отражаться не только на эмоциях, но и на способности ребенка в будущем выходить в социум. Специалист связала отцовскую фигуру с поддержкой социальной реализации, самостоятельности и ощущения собственной ценности.

"Отец больше направлен на социализацию ребенка, он осуществляет связь ребенка с социальной средой. От матери мы учимся любить. А от отца мы учимся социально реализовывать себя, нести себя в мир, чувствовать свою ценность для мира", — подчеркнула специалист.

По словам Коноваловой, если такой поддерживающей фигуры нет, сепарация может проходить тяжелее. Человеку бывает сложнее начать работать, зарабатывать деньги и реализовывать себя без ощущения внутренней опоры.

Полная запись разговора с Ольгой Коноваловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet