Отец пропал после развода: взрослая жизнь ребенка может пойти по тяжелому сценарию

Исчезновение отца после развода может оставлять у ребенка ощущение пустоты, которое мешает ему сепарироваться, работать и реализовываться в социуме, пояснила Высшая школа психологического консультирования, семейный психолог Ольга Коновалова. О психологических последствиях разрыва связи с отцом специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Коновалова отметила, что после развода для ребенка важно не только материальное участие отца, но и само ощущение сохраненной связи. По ее словам, даже минимальное присутствие родителя помогает ребенку понимать, что о нем помнят и его поддерживают.

"Гораздо хуже, когда связь рвется и когда отца просто нет в жизни, время ребенком ощущается как вагон, пустота. Особенность вакуума заключается в том, что разряженное пространство начинает себя втягивать", — пояснила Коновалова.

Она добавила, что отсутствие отца может отражаться не только на эмоциях, но и на способности ребенка в будущем выходить в социум. Специалист связала отцовскую фигуру с поддержкой социальной реализации, самостоятельности и ощущения собственной ценности.

"Отец больше направлен на социализацию ребенка, он осуществляет связь ребенка с социальной средой. От матери мы учимся любить. А от отца мы учимся социально реализовывать себя, нести себя в мир, чувствовать свою ценность для мира", — подчеркнула специалист.

По словам Коноваловой, если такой поддерживающей фигуры нет, сепарация может проходить тяжелее. Человеку бывает сложнее начать работать, зарабатывать деньги и реализовывать себя без ощущения внутренней опоры.

Полная запись разговора с Ольгой Коноваловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.