Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сайгон, Таиланд
Сайгон, Таиланд
© commons.wikimedia.org by Boris Laporte is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Отдых пошёл не по плану: авария на встречке в Паттайе обернулась разбирательством с полицией

Иностранные мотоциклисты спровоцировали ДТП с туристами из РФ в Таиланде — Турпром

Раннее утро в Паттайе обернулось для российских туристов больничной палатой и разбирательством с полицией. Дорожный инцидент произошёл на одной из оживлённых магистралей курорта и стал следствием грубого нарушения правил. Об этом сообщает туристическое издание "Турпром".

Где и как произошла авария

ДТП случилось 13 декабря на Сукхумвит-роуд недалеко от океанариума Underwater World Pattaya. По данным правоохранительных органов, двое граждан Ирака передвигались на мотоцикле по встречной полосе, где и произошло столкновение с другим мотоциклом, на котором ехали российские туристы.

Нарушение направления движения стало ключевым фактором аварии. Очевидцы указали, что именно выезд на встречную полосу привёл к лобовому столкновению, избежать которого уже не было возможности.

Помощь пострадавшим

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Муанг Паттайя и спасатели фонда Sawang Borriboon Dhammastan. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их состояние оценили врачи.

Российская пара получила травмы различной степени тяжести. Мужчина отделался лёгкими повреждениями, женщина пожаловалась на сильную боль в ноге и была доставлена в ближайшую больницу. Иракские мотоциклисты также получили незначительные травмы и медицинскую помощь на месте.

Возможная ответственность

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства аварии. В случае подтверждения факта нарушения правил дорожного движения виновным может грозить штраф от 500 до 2000 бат в соответствии со статьями 41 и 43 Закона о наземном транспорте Таиланда.

Кроме того, не исключено предъявление обвинений в неосторожном вождении, повлёкшем причинение вреда здоровью. Такое правонарушение предусматривает лишение свободы сроком до трёх месяцев, штраф от 2000 до 10 000 бат либо сочетание этих мер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иордания стала популярной среди россиян: турпоток увеличится на 63% — МИР 24 сегодня в 4:52
Как Иордания завоевала сердца россиян: бесплатные визы и незабываемые маршруты

Иордания отменяет визы для россиян, открывая новые возможности для путешествий. Узнайте, почему эта страна привлекает туристов, что стоит увидеть и как организовать поездку.

Читать полностью » Озеро Эльтон, шахта Мир и Соловецкий монастырь считаются самыми необычными местами России — соцсети сегодня в 0:59
Россия скрывает места, от которых челюсть отвисает: туристы едут — и не верят глазам

Россия скрывает десятки необычных мест — от солёных озёр до каменных исполинов. Этот путеводитель поможет выбрать маршрут и увидеть страну с новой стороны.

Читать полностью » Популярные города Беларуси для новогодних путешествий: Брест, Гродно, Витебск — МИР 24 вчера в 22:52
Путеводитель по Беларуси на Новый год: от Бреста до Минска — что привлекает туристов из России

Россияне активно выбирают Беларусь для новогодних праздников, бронируя отели и банкетные залы. Узнайте, какие города и блюда привлекают туристов в этом году.

Читать полностью » Отдых в ОАЭ может быть дешевле Европы при правильном планировании — опытные туристы вчера в 18:04
Летела в Эмираты с опаской, а вышло дешевле Европы: ошибка, которую совершают почти все

Как спланировать поездку в ОАЭ без лишних трат: когда лететь, где жить, как питаться и что смотреть, чтобы получить максимум впечатлений за разумные деньги.

Читать полностью » Голубые пещеры Закинфа стали морским маршрутом для туристов — National Geographic вчера в 16:24
От богов до океана: путешествие по Греции, которое ломает привычные маршруты

Греция объединяет мифы, античную историю и природные пейзажи в одном путешествии. Почему эта страна остаётся магнитом для туристов со всего мира?

Читать полностью » Туроператоры запустили весенние туры на Занзибар из Москвы — АТОР вчера в 10:24
Мальдивский сценарий без мальдивского счёта: почему весной выбирают этот остров

Занзибар весной становится доступной альтернативой Мальдивам: белые пляжи, тёплый океан, удобные перелёты и широкий выбор отелей без переплаты за статус направления.

Читать полностью » Петра, Мёртвое море и Вади-Рам остаются главными достопримечательностями Иордании — Московские новости вчера в 6:11
Без виз и толп туристов: россияне нашли новое направление для отпуска — Египет остался в стороне

Иордания открывается для российских туристов без виз: пляжи Красного моря, Петра, пустыни и святыни — что посмотреть и как спланировать поездку.

Читать полностью » Республику Коми выбрали для неспешных природных путешествий — Яндекс Путешествия вчера в 4:23
Коми — не для всех: почему этот регион отпугивает массового туриста и притягивает остальных

Коми — регион для тех, кто ищет тишину, природу и подлинный Север. Рассказываем, что посмотреть в Сыктывкаре, на плато Маньпупунёр и в этнопарке Ыб.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Здоровых новорожденных достаточно купать 2–3 раза в неделю — педиатр Спиваковская
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Красота и здоровье
Стирка носков при 60 градусах снижает риск запаха ног — микробиолог Фристоун
Мир
Демократы рассматривают действия Камалы Харрис как подготовку к выборам 2028 года — Axios
Мир
Рафаэль Гросси заявляет о кризисе роли ООН в конфликтах — El País
Мир
Литва допускает переговоры с Белоруссией по границе — министр Будрис
Россия
Минюст включает акты ДНР и ЛНР в федеральную правовую систему — Чуйченко
Общество
ЛДПР предлагает приравнять журналистов к ветеранам боевых действий — Слуцкий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet