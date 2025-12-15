Отдых пошёл не по плану: авария на встречке в Паттайе обернулась разбирательством с полицией

Раннее утро в Паттайе обернулось для российских туристов больничной палатой и разбирательством с полицией. Дорожный инцидент произошёл на одной из оживлённых магистралей курорта и стал следствием грубого нарушения правил. Об этом сообщает туристическое издание "Турпром".

Где и как произошла авария

ДТП случилось 13 декабря на Сукхумвит-роуд недалеко от океанариума Underwater World Pattaya. По данным правоохранительных органов, двое граждан Ирака передвигались на мотоцикле по встречной полосе, где и произошло столкновение с другим мотоциклом, на котором ехали российские туристы.

Нарушение направления движения стало ключевым фактором аварии. Очевидцы указали, что именно выезд на встречную полосу привёл к лобовому столкновению, избежать которого уже не было возможности.

Помощь пострадавшим

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Муанг Паттайя и спасатели фонда Sawang Borriboon Dhammastan. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их состояние оценили врачи.

Российская пара получила травмы различной степени тяжести. Мужчина отделался лёгкими повреждениями, женщина пожаловалась на сильную боль в ноге и была доставлена в ближайшую больницу. Иракские мотоциклисты также получили незначительные травмы и медицинскую помощь на месте.

Возможная ответственность

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства аварии. В случае подтверждения факта нарушения правил дорожного движения виновным может грозить штраф от 500 до 2000 бат в соответствии со статьями 41 и 43 Закона о наземном транспорте Таиланда.

Кроме того, не исключено предъявление обвинений в неосторожном вождении, повлёкшем причинение вреда здоровью. Такое правонарушение предусматривает лишение свободы сроком до трёх месяцев, штраф от 2000 до 10 000 бат либо сочетание этих мер.