Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Люди и смартфоны
Люди и смартфоны
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:53

Отдых был, а легче не стало: привычка, которая незаметно ломает праздники

Отказ от телефона в праздники снижает тревожность — психолог

Праздничные дни могут стать редкой возможностью снизить уровень тревожности и вернуть внимание к живому общению. Однако для многих россиян отдых по-прежнему проходит в режиме бесконечного скроллинга ленты и проверки уведомлений. Такой формат, по словам специалистов, лишь усиливает внутреннее напряжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента Московского института психоанализа Татьяну Попову.

Почему важно сделать паузу от гаджетов

Психолог отмечает, что постоянное взаимодействие со смартфоном формирует зависимость и мешает полноценному отдыху. В праздники, когда люди чаще находятся рядом с близкими, особенно заметно, как гаджеты вытесняют живое общение. Попова считает, что начинать цифровой детокс стоит с простых и заранее оговорённых шагов.

"Здесь нужно договориться с самим собой и начать с очень маленьких шагов. Например, с известной истории: во время общения с близкими все откладывают телефоны", — сказала доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова.

По её словам, такие договорённости снижают напряжение и дают ощущение удовольствия от совместного времени — прогулок, походов в театры и разговоров без отвлечений.

Живое общение вместо экрана

Одним из действенных способов психолог называет отказ от телефонов во время прогулок. Оставленные дома гаджеты позволяют сосредоточиться на общении и окружающем пространстве. По наблюдениям Поповой, люди постепенно отвыкают от живого контакта, однако при возвращении в тёплую и доверительную среду меняются очень быстро.

"Как только люди попадают в среду настоящего теплого общения, они все расцветают, и телефоны правда не нужны", — говорит психолог.

Она подчёркивает, что внимание к ценностям, эмоциям и взаимному участию снижает значимость телефона как постоянного источника стимулов.

Дети и личный пример

Отдельное внимание эксперт уделяет детям. По её словам, откладывать телефоны важно и для них, но ключевую роль здесь играет не запрет, а личный пример взрослых. Попова подчёркивает, что давление и принуждение лишь усиливают сопротивление.

"Очень важно не принуждать, а договориться, по-человечески сказать ребенку, что соскучился по общению с ним", — поясняет она.

Искренний разговор и проявление внимания, по мнению специалиста, снижают риск агрессии и внутреннего протеста.

Когда пора насторожиться

Психолог отмечает, что бесконтрольный скроллинг соцсетей приводит к росту тревожности, снижению концентрации и формированию привыкания. Со временем человеку становится всё сложнее сосредоточиться на одном занятии, а отсутствие уведомлений вызывает дискомфорт.

К тревожным признакам Попова относит ощущение пустоты или паники, если телефон молчит, а также автоматическое желание постоянно проверять экран, переворачивать устройство или следить за зарядом батареи. В таких случаях, по её словам, человеку стоит всерьёз задуматься о цифровом детоксе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белок на завтрак поддерживает мышечную массу и обмен веществ — EatingWell вчера в 5:52
Изменила завтрак по простой формуле — и поняла, почему это влияет на долголетие

Узнайте, как завтрак с белком, клетчаткой и жирами может изменить вашу жизнь к лучшему, повысить уровень энергии и улучшить здоровье сердца.

Читать полностью » Высокий холестерин ухудшает кровообращение в организме – Futura-Sciences вчера в 1:40
Холестерин копится годами и бьёт внезапно: 6 тревожных сигналов, которые подаёт тело заранее

Ругательства принято считать вредной привычкой, но исследования показывают: в стрессовых ситуациях они могут повышать выносливость и концентрацию.

Читать полностью » Тонкие прокладки с гелевым слоем обеспечивают высокую впитываемость — гинеколог 31.12.2025 в 20:44
Прокладки на весь цикл — ошибка: выбирайте разные для разных дней, чтобы чувствовать себя комфортно всегда

Как правильно выбрать прокладки и избежать распространённых ошибок? Простые советы для женщин, чтобы обеспечить максимальный комфорт в дни менструации.

Читать полностью » Термическая обработка продуктов снижает риск отравлений — инфекционист Чуланов 31.12.2025 в 18:00
Один праздничный стол — десятки рисков: где скрываются инфекции, о которых не принято думать

Праздники — время повышенных рисков для здоровья. Инфекционист Минздрава напомнил, какие простые меры помогут избежать заболеваний.

Читать полностью » Электролиты восстанавливают водно-солевой баланс после алкоголя — врач Мельникова 31.12.2025 в 17:53
Утро после застолья бьёт по всему телу: с чего начинать восстановление

Обезвоживание, слабость и головная боль — типичные спутники похмелья. Врач объяснила, какие продукты и напитки действительно помогают восстановиться.

Читать полностью » Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy 31.12.2025 в 16:14
Овал лица поплыл и шея выдала возраст — делаю это упражнение по минуте в день и вижу разницу

Простое и незаметное упражнение для овала лица и шеи: как задействовать нужные мышцы, снизить напряжение и поддержать чёткий контур без сложных практик.

Читать полностью » Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру 31.12.2025 в 14:40
Эти остатки салатов вам не покажутся съедобными — но лучше отказаться, чем рисковать здоровьем

Врач-диетолог предупредила, чем грозит привычка доедать новогодние салаты на следующий день. Сохранение еды при неправильной температуре может привести к отравлению.

Читать полностью » Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний 31.12.2025 в 14:40
Не просто калории: что на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы едите чипсы и картошку фри

Чипсы и картофель фри оказывают серьезное влияние на печень и поджелудочную железу, а также повышают риск развития диабета. Как избежать негативных последствий — читайте внутри.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Проблемы с желудком и кишечником могут вызывать кожные заболевания — Здоровье Mail
Общество
Аэропорты Калуги и Самары возобновили работу после снятия ограничений — Росавиация
Опорные пункты ВСУ под Гуляйполем уничтожены артиллерией группировки Восток — МО РФ
Россия
Военнослужащие ВДВ провели новогоднюю акцию в подшефной школе Донецка — МО РФ
Две бронемашины ВСУ уничтожены ударами беспилотников и артиллерии — МО РФ
Военных 82-го мотострелкового полка наградили за мужество в зоне СВО — МО РФ
ДФО
В Якутске двое детей отравились угарным газом в гараже — ТАСС
Туризм
ВСУ массово применяют самодельные мины из-за нехватки боеприпасов — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet