Отдых был, а легче не стало: привычка, которая незаметно ломает праздники

Праздничные дни могут стать редкой возможностью снизить уровень тревожности и вернуть внимание к живому общению. Однако для многих россиян отдых по-прежнему проходит в режиме бесконечного скроллинга ленты и проверки уведомлений. Такой формат, по словам специалистов, лишь усиливает внутреннее напряжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента Московского института психоанализа Татьяну Попову.

Почему важно сделать паузу от гаджетов

Психолог отмечает, что постоянное взаимодействие со смартфоном формирует зависимость и мешает полноценному отдыху. В праздники, когда люди чаще находятся рядом с близкими, особенно заметно, как гаджеты вытесняют живое общение. Попова считает, что начинать цифровой детокс стоит с простых и заранее оговорённых шагов.

"Здесь нужно договориться с самим собой и начать с очень маленьких шагов. Например, с известной истории: во время общения с близкими все откладывают телефоны", — сказала доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова.

По её словам, такие договорённости снижают напряжение и дают ощущение удовольствия от совместного времени — прогулок, походов в театры и разговоров без отвлечений.

Живое общение вместо экрана

Одним из действенных способов психолог называет отказ от телефонов во время прогулок. Оставленные дома гаджеты позволяют сосредоточиться на общении и окружающем пространстве. По наблюдениям Поповой, люди постепенно отвыкают от живого контакта, однако при возвращении в тёплую и доверительную среду меняются очень быстро.

"Как только люди попадают в среду настоящего теплого общения, они все расцветают, и телефоны правда не нужны", — говорит психолог.

Она подчёркивает, что внимание к ценностям, эмоциям и взаимному участию снижает значимость телефона как постоянного источника стимулов.

Дети и личный пример

Отдельное внимание эксперт уделяет детям. По её словам, откладывать телефоны важно и для них, но ключевую роль здесь играет не запрет, а личный пример взрослых. Попова подчёркивает, что давление и принуждение лишь усиливают сопротивление.

"Очень важно не принуждать, а договориться, по-человечески сказать ребенку, что соскучился по общению с ним", — поясняет она.

Искренний разговор и проявление внимания, по мнению специалиста, снижают риск агрессии и внутреннего протеста.

Когда пора насторожиться

Психолог отмечает, что бесконтрольный скроллинг соцсетей приводит к росту тревожности, снижению концентрации и формированию привыкания. Со временем человеку становится всё сложнее сосредоточиться на одном занятии, а отсутствие уведомлений вызывает дискомфорт.

К тревожным признакам Попова относит ощущение пустоты или паники, если телефон молчит, а также автоматическое желание постоянно проверять экран, переворачивать устройство или следить за зарядом батареи. В таких случаях, по её словам, человеку стоит всерьёз задуматься о цифровом детоксе.