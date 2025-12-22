Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:19

От запрета магии до станции на полюсе холода: ночь, когда новости разошлись по краям мира

Минтруд подготовил порядок декретных выплат для самозанятых – ведомство

Прошедшая ночь принесла сразу несколько заметных событий — от инициатив в Госдуме и крупных ДТП до новостей из Антарктиды и рынка электроники. В центре внимания оказались безопасность, социальные изменения и технологические новинки. Об этом сообщает PrimaMedia.

Запрет рекламы эзотерических услуг

Законопроект о запрете рекламы эзотерических и оккультных услуг вновь внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Ранее инициатива уже дважды отклонялась, однако теперь депутат рассчитывает на поддержку после заявлений президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии.

По мнению Свинцова, чрезмерное увлечение эзотерикой наносит вред не только финансовому положению граждан, но и их психологическому здоровью. Он надеется, что позиция главы государства повлияет на отношение правительства к документу.

ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Вечером 21 декабря на трассе Ижевск — Ува, в районе деревни Точкогурт, произошло серьезное ДТП с участием школьного микроавтобуса ГАЗ и легкового автомобиля Changan. Пострадали водитель и трое пассажиров легковушки, а также семь детей, двое сопровождающих и водитель школьного автобуса.

По данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Гибель животных в приюте Ростовской области

Полиция начала проверку информации о массовой гибели животных в приюте "Забытые сердца". Волонтеры сообщили об обнаружении около 200 погибших животных, включая собак, кошек, белок, енотов и лис. В живых, по их данным, осталось около 16 животных в тяжелом состоянии.

Владелица приюта утверждает, что не могла заниматься работой из-за тяжело больной матери и отрицает сведения о сотнях погибших. По ее версии, умерли лишь несколько животных из-за инфекций.

Декретные выплаты для самозанятых

Минтруд РФ вынес на общественное обсуждение проект приказа, который устанавливает порядок оформления декрета и выплат для самозанятых граждан. Обсуждение документа продлится до 3 января.

Эксперимент станет возможен благодаря закону, принятому Госдумой 15 декабря, который разрешает самозанятым уплачивать страховые взносы. Программа стартует в начале следующего года и продлится до конца 2028 года.

Первый поход к станции Восток за 10 месяцев

На полярную станцию Восток прибыл первый в этом сезоне санно-гусеничный поход. Об этом сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Почти десять месяцев полярники работали в автономном режиме.

На станцию доставлены 24 специалиста, топливо, снабжение, спецтехника и оборудование, необходимое для строительства нового хранилища древнего льда на полюсе холода Земли.

Белорусские планшеты вышли на рынок РФ

В России впервые официально стартовали продажи белорусских планшетных компьютеров. Как сообщили ТАСС в сети "М.Видео", в продаже появилась линейка H-Tab из четырех моделей.

Цены начинаются от 15,7 тыс. рублей. Базовая версия доступна в сером цвете, улучшенные и флагманские модели — в бежевом, а противоударная версия Shield — в графитовом или черном. Все устройства комплектуются блоком питания и кабелем.

