От тормозной системы до ЭРА-ГЛОНАСС: что новое появится в программах автошкол в 2026 году

Система аварийного оповещения, которая уже много лет работает в фоновом режиме для миллионов автомобилистов, станет частью обязательной подготовки будущих водителей. Речь идёт не о дополнительной опции, а о базовом понимании технологий безопасности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "ГЛОНАСС".

Новая тема в программе автошкол

С 1 марта 2026 года принципы работы системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" будут официально включены в программу обучения автошкол по всей России. Новая тема появится в разделе "Устройство транспортных средств", который изучают все будущие водители.

В компании подчеркнули, что речь идёт о системном обучении, а не формальном упоминании технологии. Знание того, как работает "ЭРА-ГЛОНАСС", должно стать таким же обязательным элементом подготовки, как понимание тормозной системы или работы подушек безопасности.

"Изучение принципов работы системы аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС”, которая спасает жизни тысяч водителей и пассажиров ежегодно, будет включено в программу обучения автошкол с 1 марта будущего года", — отметили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Как будут обучать будущих водителей

Для автошкол разработают специальный интерактивный урок, который станет частью образовательной программы. В ходе занятий учащимся подробно объяснят, как работает система аварийного оповещения и в каких ситуациях она срабатывает автоматически.

Будущих водителей ознакомят с механизмом автоматической передачи сигнала при серьёзных дорожно-транспортных происшествиях, а также с порядком ручного вызова экстренной помощи. Отдельное внимание уделят тому, какую информацию система передаёт службам реагирования и почему скорость передачи данных критически важна.

Эффективность системы на практике

В пресс-службе напомнили, что за время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" уже передала экстренным службам более полумиллиона аварийных вызовов. Система интегрирована со всеми действующими региональными "Системами-112", что позволяет оперативно направлять помощь на место происшествия.

Благодаря автоматической передаче координат экстренные службы получают данные о ДТП в среднем за 19 секунд. Это, как отмечают в компании, вдвое сокращает время реагирования и напрямую влияет на шансы пострадавших на спасение.

Масштаб подключения и рост автопарка

На сегодняшний день к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 13 млн транспортных средств. При этом ежегодный прирост превышает 1 млн автомобилей, что делает систему одной из самых массовых технологий безопасности на дорогах страны.

В компании подчёркивают, что включение темы в программу автошкол должно повысить осознанность водителей и эффективность использования системы в реальных аварийных ситуациях.