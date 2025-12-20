От снега до болота: как инновации Бурлак помогут преодолеть самые сложные маршруты Арктики и Антарктиды

Предприятие "Вездеходы "Бурлак" разработало новый двухосный прицеп, предназначенный для увеличения грузоподъемности снегоболотоходов, эксплуатируемых в экстремальных условиях Арктики и Антарктиды. Этот проект направлен на внедрение отечественных инноваций, улучшение надежности техники и повышение её эффективности в сложных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Увеличение грузоподъемности и улучшение надежности

Основной целью разработки прицепа стало увеличение грузоподъемности снегоболотоходов с 1,5 до 2,5 тонн. В результате научных исследований был создан двухосный прицеп с полной массой до 3,5 т. В числе уникальных технических решений — внедрение балансирной подвески и инерционного тормоза. Эти технологии обеспечивают безопасность при эксплуатации на сложных маршрутах и повышают грузоподъемность прицепа.

"Предприятие "Вездеходы "Бурлак" продолжает повышать надежность и грузоподъемность своих снегоболотоходов, которые эксплуатируются в суровых условиях Арктики и Антарктиды", — заявили в компании.

Преимущества новой конструкции

Новая конструкция прицепа значительно улучшает его проходимость в условиях глубокого снега, болот и бездорожья, даже при полной нагрузке. Важно, что прицеп не увеличивает массу самого снегоболотохода, что позволяет избежать ухудшения проходимости и повышения давления на грунт, характерного для техники с более высоким весом.

Проект был реализован совместно с Южно-Уральским и Курганским государственными университетами, и его стоимость составила 4,6 млн рублей.

Результаты и перспективы

С внедрением этих новых разработок ожидается снижение стоимости грузоперевозок в труднодоступных районах, уменьшение количества рейсов и увеличение объема перевозимого груза за один проход, что сделает перевозки более экономичными и эффективными.