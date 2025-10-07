От школьной парты до старта в профессии: форум ОстроVа научил молодежь проектировать собственное будущее

Южно-Сахалинск стал центром притяжения молодых лидеров, школьников, студентов и специалистов со всей страны. Всероссийский форум "ОстроVа" собрал 620 участников, волонтеров и экспертов из 79 регионов, чтобы ответить на главный вопрос — как помочь молодому поколению найти свое место в будущем профессиональном мире. Результатом стала разработка четырех ключевых продуктов для экосистемы профориентации, которая будет масштабирована на всю Россию.

Форум не просто дал знания, а стал площадкой для практики: здесь каждый участник попробовал себя в роли исследователя, аналитика и проектировщика собственного будущего.

Сравнение

Категория участников Цели участия Ключевые навыки Результаты Школьники Определить направления обучения Планирование, самооценка, работа в команде Выбор будущей профессии Студенты Сформировать карьерную траекторию Аналитика, коммуникация, проектное мышление Создание индивидуального карьерного плана Работающая молодежь Повысить компетенции, найти новые вызовы Лидерство, наставничество, цифровые навыки Разработка проектов для предприятий региона

В центре внимания — профессии будущего

"Участники форума выбрали предприятия и организации, наиболее перспективные для трудоустройства молодежи, в пяти отраслях: транспорт и логистика, государственные структуры, добыча полезных ископаемых и энергетика, туризм и гостеприимство, образование", — рассказала руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Именно эти сферы стали ядром дискуссий, стратегий и проектных кейсов форума. Молодые специалисты анализировали реальные потребности рынка труда, встречались с представителями компаний и создавали решения для региональных предприятий.

Советы шаг за шагом

Начни с самоанализа. Определи сильные стороны и интересы — это поможет выбрать правильное направление. Пробуй новое. Участвуй в стажировках, форумах, волонтерских проектах — это ускорит профессиональное самоопределение. Следи за тенденциями рынка. Профессии быстро меняются, и важно быть в курсе цифровых и экологических трендов. Создай личный карьерный план. Раздели его на этапы: обучение, практика, первый опыт. Развивай гибкие навыки. Коммуникация, критическое мышление и креативность востребованы в любой отрасли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться только школьной или вузовской программой.

Последствие: отсутствие конкурентных преимуществ на рынке труда.

Альтернатива: участие в профессиональных форумах и профильных конкурсах, таких как "ОстроVа".

Ошибка: игнорировать взаимодействие с работодателями.

Последствие: слабое понимание реальных требований рынка.

Альтернатива: посещать карьерные выставки, участвовать в проектах предприятий.

Ошибка: выбирать профессию под давлением родителей.

Последствие: потеря мотивации и профессиональное выгорание.

Альтернатива: обратиться за профориентационной консультацией, использовать тесты и наставничество.

А что если…

А что если подобные форумы станут регулярными и обязательными для каждого региона? Тогда Россия получит единое пространство развития талантов. Молодые специалисты будут не искать работу после учебы, а приходить в компании, уже имея проектные навыки и связи. Экосистема "ОстроVа" может стать моделью для национальной программы карьерного роста.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы Форумы профориентации Возможность практики, наставничество, реальные кейсы Требуют организационных ресурсов Экосистема профразвития Масштабирование опыта по всей стране Сложность интеграции в регионах Взаимодействие с бизнесом Создание карьерных связей Не всегда охватывает все отрасли Участие молодежи Повышение мотивации, развитие инициативы Ограниченные места для участия

Результаты и герои форума

На итоговой защите проектов свои работы представили лучшие участники: Борис Прошек из Иваново (категория "Школьники"), Алексей Киселев из Казани ("Студенты"), а также Илья Тюленев, Владимир Кравченко (Сахалинская область) и Вячеслав Голубков (Ленинградская область) — представители "Работающей молодежи".

Параллельно создавались проекты для сахалинских предприятий, в том числе концепция развития туристического кластера "Горный воздух". Эти инициативы показали, как идеи молодых специалистов могут приносить реальную пользу региону.

FAQ

Как попасть на форум "ОстроVа"?

Участники проходят конкурсный отбор через платформу Росмолодежи, где оцениваются мотивация и проектные идеи.

Какие отрасли считаются самыми перспективными для молодежи?

Транспорт, энергетика, туризм, образование и цифровые технологии.

Какие навыки востребованы у работодателей сегодня?

Гибкость, аналитическое мышление, работа с данными, умение учиться и адаптироваться.

Мифы и правда

Миф: профориентация нужна только школьникам.

Правда: даже опытные специалисты проходят карьерные апгрейды и переобучение.

Миф: молодежные форумы — это отдых.

Правда: это площадка интенсивной работы и взаимодействия с работодателями.

Миф: современный рынок труда не нуждается в гуманитариях.

Правда: в креативных индустриях и образовании роль гуманитарных компетенций только растет.

Исторический контекст

В 2000-х в России появились первые молодежные форумы, ориентированные на патриотическое воспитание и лидерство. В 2010-х акцент сместился на предпринимательство и цифровизацию. В 2020-х на первый план вышли профориентация и интеграция образования с бизнесом. Форум "ОстроVа" стал логичным продолжением этой эволюции, объединив практику, карьеру и личное развитие.

