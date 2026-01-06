Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

От сердца к сердцу: почему подарки на Рождество — это не только вещи, но и добрые поступки

Протоиерей Михаил Потокин: на Рождество важны не подарки, а отношение к людям

Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Михаил Потокин рассказал, какой подарок будет наиболее уместным на Рождество Христово и в период святок. Его слова приводят РИА Новости.

Подарки на Рождество: больше, чем материальные ценности

Протоиерей Михаил Потокин отметил, что на Рождество важно не столько то, что даришь, а как именно ты это делаешь. Он предложил россиянам выбирать в качестве подарков добрые поступки, которые будут иметь глубокий смысл. По его мнению, лучшим подарком на Рождество является внимание к ближнему и помощь тем, кто в этом нуждается.

"Но важно не что дарить, а как, важно наше отношение к человеку", — призвал он.

По словам Потокина, одно из замечательных проявлений заботы — посещение благотворительных мероприятий, таких как концерты. Также он подчеркнул важность помощи детям, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), где даже небольшая поддержка может иметь большое значение для их благополучия.

Рождественская помощь как проявление любви

Для православных христиан Рождество — это не только время праздника, но и время для добрых дел. Протоиерей Потокин подчеркнул, что важно не ограничиваться материальными подарками, а стремиться проявить внимание и любовь к тем, кто в этом особенно нуждается. Рождественская помощь, по его мнению, должна быть бескорыстной и искренней.

Кроме того, он указал, что такие поступки придают глубокий духовный смысл праздничному периоду и помогают лучше понять суть христианского учения. Взаимная забота и добрые дела должны стать основой всех рождественских традиций.

