Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Застройка новых районов
Застройка новых районов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:58

От рынка до скандала: прокуратура блокирует строительство жилого квартала на улице Спортивной во Владивостоке

Жилые высотки на месте "Спортивного рынка" признали нарушающими нормы — заявила прокуратура Приморья

Проект застройки территории бывшего "Спортивного рынка" во Владивостоке оказался под большим вопросом. Над масштабной инициативой по созданию нового жилого квартала нависла угроза срыва: прокуратура Приморского края потребовала пересмотра документа, выявив нарушения в градостроительной и финансовой части проекта.

Основные претензии прокуратуры

"Мастер-план ориентирован преимущественно на жилищную застройку и не учитывает нехватку социальной инфраструктуры. В пешей доступности от участка уже не хватает более ста мест в детских садах и почти четырехсот — в школах", — сообщили в прокуратуре "Конкуренту".

Заместитель прокурора региона Андрей Трегубов направил протест в адрес властей, подчеркнув, что реализация проекта в нынешнем виде может оказаться незаконной.

Что предполагал проект

Согласно утверждённому в июне плану, на территории планировалось:

  • возведение 18 жилых высоток, рассчитанных на проживание около пяти тысяч человек;

  • строительство двух детских садов и одной школы;

  • создание спортивного комплекса;

  • организация рыночной зоны и деловых объектов.

Проблемные моменты

Прокуратура указала, что в документации отсутствуют расчёты по нагрузке на изношенные коммунальные сети.

  • Водопровод в районе изношен на 60 %.

  • Канализация устарела наполовину.

  • Часть теплосетей, которые подлежат переносу за счёт бюджета, принадлежат частным лицам.

Это ставит под сомнение рациональность вложения государственных средств и создаёт риски для будущих жильцов.

Кроме того, прокуроры напомнили, что школы Ленинского района уже сейчас переполнены, а некоторые учреждения вынуждены переходить на обучение в две смены.

Географические и юридические риски

Проектируемая застройка находится в зоне подтопления реки Объяснения. Без возведения защитных сооружений новые дома могут оказаться под угрозой затопления, а капитальные строения рискуют получить статус незаконных.

Отдельный вопрос — смена назначения участка: из спортивного в общественно-деловое. По мнению прокуратуры, это решение нарушает федеральное законодательство.

История участка

Участок на улице Спортивной имеет долгую и запутанную историю. Ранее большая его часть находилась под контролем ООО "Буше", которое долгие годы сдавалo земли под рынки и торговые центры. Однако:

  1. Арбитражные суды расторгли договоры аренды из-за нецелевого использования.

  2. Компания признана банкротом.

  3. Владельцев обвинили в участии в преступном сообществе и совершении экономических преступлений.

Все эти обстоятельства лишь усложняют дальнейшую судьбу проекта КРТ.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы проекта Минусы проекта
Новое жильё для 5000 человек Недостаток социальной инфраструктуры
Современные спорткомплекс и детсады Изношенные инженерные сети района
Деловая и рыночная зона Риски подтопления и нарушения норм
Возможность комплексного развития района Высокая нагрузка на бюджет

FAQ

Что будет на месте "Спортивного рынка", если проект отменят?
Власти пока не предложили альтернативный вариант. Возможно, потребуется новый мастер-план.

Почему прокуратура вмешалась именно сейчас?
Документ утвердили в июне, и после анализа надзорные органы выявили нарушения в части социальной инфраструктуры и коммунальных сетей.

Может ли проект всё же реализоваться?
Да, но только после переработки документации и устранения нарушений, указанных прокуратурой.

Мифы и правда

  • Миф: прокуратура полностью против строительства.
    Правда: ведомство требует переработки проекта, а не полного отказа.

  • Миф: план предусматривал всё необходимое для жителей.
    Правда: количество школ и детсадов оказалось недостаточным, а сети изношены.

  • Миф: участок изначально предназначался под жильё.
    Правда: по документам он имел спортивное назначение.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы "Спортивный рынок" был одним из крупнейших торговых пространств Владивостока.

  2. В начале 2000-х он постепенно утратил популярность, а земля стала использоваться под различные торговые павильоны.

  3. К середине 2010-х возникла идея комплексной застройки участка, но судебные разбирательства с арендатором тормозили процесс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Камчатки: Примгидромет сообщил об отсутствии угрозы цунами для Приморья 20.09.2025 в 14:53

Магнитуда 7,2 у Камчатки: жители Приморья готовились к цунами, но услышали другое

Землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Камчатки встревожило жителей Приморья. Эксперты рассказали, есть ли угроза цунами, и предупредили о тайфунах.

Читать полностью » Роспотребнадзор: в Хабаровском крае рост заболеваемости ОРВИ, на карантин закрыты школы и детсады 20.09.2025 в 12:53

Вирусы пошли в атаку: хабаровские школы и сады закрывают классы и группы на карантин

В Хабаровском крае заболеваемость ОРВИ выросла почти на 50 %. Какие меры введены в школах и садах и что советуют врачи?

Читать полностью » Два вагона и укладочный кран сошли с рельсов в Амурской области, пострадали четырнадцать человек 20.09.2025 в 10:53

Железнодорожная катастрофа в Амурской области: десятки пострадавших и режим ЧС в районе БАМа

В Амурской области во время железнодорожных работ сошли с рельсов вагоны и кран. Пострадали 14 человек, двое погибли. Возбуждено уголовное дело.

Читать полностью » Смерчи во Владивостоке в 1997 году: катер в воздухе, хаос на станциях и разрушения предприятий 20.09.2025 в 8:53

Три когтя стихии: Владивосток накрыло смерчами, и город утонул в хаосе и рыбе

В 1997 году Владивосток пережил уникальное природное бедствие: три смерча нанесли городу миллиардный ущерб и вошли в историю.

Читать полностью » В Минздраве назвали регионы с самыми высокими показателями наркомании, лидирует Хабаровский край 19.09.2025 в 15:08

Статистика смеётся над иллюзиями: даже нулевые регионы не застрахованы от скрытой наркозависимости

Минздрав назвал регионы с самыми высокими и низкими показателями наркомании. Почему лидирует Хабаровский край и как трактовать эти цифры?

Читать полностью » МЧС предупредило об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Петропавловска-Камчатского 19.09.2025 в 13:08

Люстры смеялись над тишиной: в квартирах качалась мебель, пока жители Камчатки выбегали на улицу

Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 7,2. Жители почувствовали сильные толчки, объявлена угроза цунами. Чем это обернулось и какие выводы сделали специалисты?

Читать полностью » В Таиланде расследуют исчезновение россиянки Эрики Владыко из Владивостока, её дочь нашли одну в гостинице 19.09.2025 в 11:08

Ночь украла мать: россиянка исчезла в Бангкоке, оставив ребёнка в гостинице и след в такси

Уроженка Владивостока Эрика Владыко исчезла в Бангкоке при загадочных обстоятельствах, но спустя пять дней её аккаунт вновь появился в сети.

Читать полностью » Во Владивостоке начался суд над сотрудниками Бюро СМЭ, обвиняемыми в надругательстве над телом умершего 19.09.2025 в 9:08

Морг превратился в скандал: сотрудников Владивостока судят за надругательство над телом и предательство доверия

Во Владивостоке идёт суд над сотрудниками Бюро СМЭ. Почему дело вызвало резонанс и какие изменения могут ждать систему судебной медицины?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Туристы в Сочи во время пересадки могут посетить Олимпийский парк
Авто и мото

В ГАИ объяснили, в каких случаях трещина на лобовом стекле грозит эвакуацией машины
Питомцы

Ветеринары: сладости опасны для кошек и могут привести к диабету
Красота и здоровье

Врач Мясников предупредил, что хламидиоз является главной причиной бесплодия и воспалений малого таза
Еда

Творожный пирог с персиками сохраняет сочность благодаря правильному подбору ингредиентов
Еда

Столичный салат с говядиной сохраняет нежный вукс
Авто и мото

Autonews: Toyota возглавила список марок с наибольшим числом ДТП в 2025 году
Красота и здоровье

Гинеколог Ольга Братчикова: упражнения Кегеля помогают укрепить мышцы тазового дна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet