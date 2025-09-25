От рынка до скандала: прокуратура блокирует строительство жилого квартала на улице Спортивной во Владивостоке
Проект застройки территории бывшего "Спортивного рынка" во Владивостоке оказался под большим вопросом. Над масштабной инициативой по созданию нового жилого квартала нависла угроза срыва: прокуратура Приморского края потребовала пересмотра документа, выявив нарушения в градостроительной и финансовой части проекта.
Основные претензии прокуратуры
"Мастер-план ориентирован преимущественно на жилищную застройку и не учитывает нехватку социальной инфраструктуры. В пешей доступности от участка уже не хватает более ста мест в детских садах и почти четырехсот — в школах", — сообщили в прокуратуре "Конкуренту".
Заместитель прокурора региона Андрей Трегубов направил протест в адрес властей, подчеркнув, что реализация проекта в нынешнем виде может оказаться незаконной.
Что предполагал проект
Согласно утверждённому в июне плану, на территории планировалось:
-
возведение 18 жилых высоток, рассчитанных на проживание около пяти тысяч человек;
-
строительство двух детских садов и одной школы;
-
создание спортивного комплекса;
-
организация рыночной зоны и деловых объектов.
Проблемные моменты
Прокуратура указала, что в документации отсутствуют расчёты по нагрузке на изношенные коммунальные сети.
-
Водопровод в районе изношен на 60 %.
-
Канализация устарела наполовину.
-
Часть теплосетей, которые подлежат переносу за счёт бюджета, принадлежат частным лицам.
Это ставит под сомнение рациональность вложения государственных средств и создаёт риски для будущих жильцов.
Кроме того, прокуроры напомнили, что школы Ленинского района уже сейчас переполнены, а некоторые учреждения вынуждены переходить на обучение в две смены.
Географические и юридические риски
Проектируемая застройка находится в зоне подтопления реки Объяснения. Без возведения защитных сооружений новые дома могут оказаться под угрозой затопления, а капитальные строения рискуют получить статус незаконных.
Отдельный вопрос — смена назначения участка: из спортивного в общественно-деловое. По мнению прокуратуры, это решение нарушает федеральное законодательство.
История участка
Участок на улице Спортивной имеет долгую и запутанную историю. Ранее большая его часть находилась под контролем ООО "Буше", которое долгие годы сдавалo земли под рынки и торговые центры. Однако:
-
Арбитражные суды расторгли договоры аренды из-за нецелевого использования.
-
Компания признана банкротом.
-
Владельцев обвинили в участии в преступном сообществе и совершении экономических преступлений.
Все эти обстоятельства лишь усложняют дальнейшую судьбу проекта КРТ.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы проекта
|Минусы проекта
|Новое жильё для 5000 человек
|Недостаток социальной инфраструктуры
|Современные спорткомплекс и детсады
|Изношенные инженерные сети района
|Деловая и рыночная зона
|Риски подтопления и нарушения норм
|Возможность комплексного развития района
|Высокая нагрузка на бюджет
FAQ
Что будет на месте "Спортивного рынка", если проект отменят?
Власти пока не предложили альтернативный вариант. Возможно, потребуется новый мастер-план.
Почему прокуратура вмешалась именно сейчас?
Документ утвердили в июне, и после анализа надзорные органы выявили нарушения в части социальной инфраструктуры и коммунальных сетей.
Может ли проект всё же реализоваться?
Да, но только после переработки документации и устранения нарушений, указанных прокуратурой.
Мифы и правда
-
Миф: прокуратура полностью против строительства.
Правда: ведомство требует переработки проекта, а не полного отказа.
-
Миф: план предусматривал всё необходимое для жителей.
Правда: количество школ и детсадов оказалось недостаточным, а сети изношены.
-
Миф: участок изначально предназначался под жильё.
Правда: по документам он имел спортивное назначение.
Исторический контекст
-
В 1990-е годы "Спортивный рынок" был одним из крупнейших торговых пространств Владивостока.
-
В начале 2000-х он постепенно утратил популярность, а земля стала использоваться под различные торговые павильоны.
-
К середине 2010-х возникла идея комплексной застройки участка, но судебные разбирательства с арендатором тормозили процесс.
