От Приморья до столицы: как подготовиться к конкурсу красоты и не потерять себя

Дальневосточный федеральный округ будет представлен сразу двумя конкурсантками в финале национального конкурса красоты. София Цовбун из Владивостока и Валентина Михайлова из Якутии будут бороться за главный титул страны 4 октября. Впервые два представителя этого региона могут стать участниками такого престижного события.

"Дальний Восток не останется в стороне — за титул будут бороться финалистки из Владивостока, города у берегов Тихого океана. Северо-Восток страны представит Республика Саха (Якутия), известная суровой природой и удивительной красотой", — сообщают организаторы конкурса.

21-летняя София Цовбун из Владивостока стала единственной представительницей Приморского края среди 50 финалисток. Она учится на первом курсе магистратуры РЭУ имени Плеханова в Москве и стремится получить второе высшее образование, совмещая учёбу с активным спортом. София занимается множеством видов спорта, таких как художественная гимнастика, прыжки с парашютом и имеет золотой значок ГТО. Она также увлекается танцами, живописью, играет на фортепиано и изучает языки.

Валентина Михайлова представляет Якутию и уже имеет опыт участия в масштабных конкурсах, таких как "Мисс Студенчество России". Подготовку к финалу Валентина воспринимает как комплексную работу над физической формой и эмоциональным состоянием. Она отметила, что для неё республика — это прежде всего люди: "Люди в Якутии очень отзывчивые, гостеприимные", — говорит она. Творческий бэкграунд и опыт работы на телевидении дали ей уверенность в публичных выступлениях.

Финал конкурса "Мисс Россия" состоится 4 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье. Победительница получит право представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

