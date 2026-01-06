От предоплаты до дополнительных расходов: новая схема мошенничества с арендой квартир

Российские граждане, ищущие аренду жилья, могут столкнуться с новой схемой мошенничества, предупреждают специалисты МВД. Злоумышленники, используя популярные сайты, размещают объявления о сдаче квартир, создавая видимость легитимности сделок. Как сообщают в ведомстве, схема начинается с того, что жертва связывается с автором объявления, который уверяет, что квартира свободна и доступна для аренды.

Далее преступники требуют предоплату для бронирования жилья, а в некоторых случаях обещают выслать контактные данные менеджера, который якобы занимается вопросами аренды.

Тем не менее, как выяснили сотрудники МВД, потенциальные арендаторы становятся жертвами мошенников, когда они переходят по ссылке, присланной злоумышленниками. На первый взгляд, форма, запрашивающая банковские реквизиты для подтверждения оплаты, выглядит вполне обычной, поскольку используется интернет-банкинг.

Однако на этом преступники не останавливаются. После оплаты арендаторы получают сообщение о сбое на сайте, а мошенники просят перевести дополнительные деньги для возврата средств. В результате, люди продолжают переводить деньги, надеясь на скорейшее решение проблемы.

Суть схемы: как мошенники обманывают арендаторов

Схема мошенничества с арендой жилья проста, но опасна. Вначале злоумышленники размещают объявления на популярных платформах по аренде жилья. Внешне такие объявления не вызывают подозрений, так как предложения выглядят стандартно и содержат все необходимые детали. Однако после того как потенциальный арендатор связывается с автором объявления, начинается обман. Жертве сообщают, что квартира свободна и доступна для бронирования. В связи с этим мошенники требуют предоплату, чтобы забронировать объект.

Важной деталью является тот факт, что преступники часто используют различные способы, чтобы заставить жертву поверить в их добросовестность. Например, они обещают предоставить контактные данные менеджера, который якобы занимается сдачей жилья. Однако за этим стоит обычная схема с переводом денежных средств на счета мошенников. Как только деньги переведены, мошенники начинают свою работу. На сумму предоплаты они не останавливаются и просят оплатить дополнительные деньги, якобы для возврата средств после "ошибки" на сайте.

Рекомендации МВД: как не стать жертвой мошенников

МВД призывает арендаторов быть особенно осторожными при поиске жилья. Главным советом специалистов является то, что деньги не должны переводиться до момента получения подтверждения услуги. Так, арендатор может проверить все данные и условия сделки, а также удостовериться в подлинности объявления.

Кроме того, специалисты МВД советуют не переходить по ссылкам, присланным незнакомыми людьми, так как это может привести к попаданию на фальшивые сайты. Стоит также обратить внимание на адреса отправителей сообщений и тщательно проверять источники. Все эти меры помогут снизить риски и избежать финансовых потерь.