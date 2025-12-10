Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Билет и паспорт
© www.freepik.com by fabrikasimf is licensed under Free More info
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:58

От осенних скидок до новых маршрутов: почему внутренний туризм вдруг стал золотой жилой для городов России

Расходы россиян на поездки осенью выросли до 154 млрд — Алексей Охорзин

Расходы россиян на внутренние поездки осенью 2025 года значительно увеличились и составили 154 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает исследование, проведённое OneTwoTrip и ВТБ. Рост расходов связан с расширением географии путешествий и увеличением интереса к осенним поездкам.

Увеличение расходов на путешествия

По данным исследования, россияне стали активнее путешествовать осенью. Расходы на транспорт, проживание и развлечения выросли на почти треть, что объясняется как праздничными днями, так и желанием провести время в "низкий сезон", когда можно найти более выгодные предложения по размещению. Путешественники стали выбирать не только соседние регионы, но и более дальние направления.

"Россияне все чаще путешествуют осенью — расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Тенденции по популярности направлений и жилья

Лидерами по количеству бронирований стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер. В числе первых пяти популярных направлений также оказались Казань и Екатеринбург. Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Среди типов жилья наибольшей популярностью пользовались апартаменты, гостевые дома и хостелы, которые выбирались в 30,5% случаев. Отели категории "четыре звезды" заняли 30,1%, "три звезды" — 25,8%, а пятизвездочные гостиницы — 10%.

Особенный рост интереса был зафиксирован к Твери, где спрос на проживание вырос на 53%. Существенно увеличился интерес к Калуге (+35%) и Оренбургу (+34%).

"Гораздо более востребованной у россиян стала Тверь: спрос на гостиницы в городе вырос на 53%. Также значительно повысился интерес к отдыху в Калуге и Оренбурге", — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Траты на транспорт

Среди туристических расходов наибольший прирост показали железнодорожные поездки. Траты на билеты дальнего следования увеличились на треть — до 8,8 млрд рублей при среднем чеке 3,5 тыс. рублей. На авиабилеты россияне потратили 12 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом, при среднем чеке 20,5 тыс. рублей. Расходы на проживание составили 10,2 млрд рублей при среднем чеке 7,4 тыс. рублей.

Общее число транзакций по туристическим категориям превысило 200 млн.

