От молока до мраморной говядины: 50 брендов, которые переписали гастрономический баланс страны

Российская пищевая индустрия продолжает укреплять позиции, демонстрируя разнообразие форматов — от агрохолдингов полного цикла до нишевых фермерских производств. Итоги 2025 года показали, какие компании сегодня формируют вкусовую карту страны и задают стандарты качества. Об этом сообщает The DairyNews. ru, опубликовав рейтинг 50 Best Tastes of Russia.

Итоги рейтинга 50 Best Tastes of Russia 2025

В 2025 году путеводитель 50 Best Tastes of Russia представил обновлённый список лучших производителей продуктов питания в России. В рейтинг вошли компании, представляющие мясную, молочную, рыбную, кондитерскую и аграрную отрасли, а также производители органической и фермерской продукции.

В числе лидеров — крупные агрохолдинги с широкой географией присутствия, а также бренды, ориентированные на качество, локальные традиции и современные пищевые тренды. Эксперты отмечают, что рейтинг отражает не только объёмы производства, но и устойчивость бизнеса, репутацию брендов и разнообразие ассортимента.

Крупнейшие агрохолдинги и федеральные бренды

В верхней части списка оказались компании, работающие в формате полного цикла. Среди них — группа компаний "Дымов", "Мираторг", "ЭкоНива", "Агрокомплекс Выселковский", "Черкизово", "ЭФКО", "Комос Групп", "Белая дача", "Дамате" и "Русское поле". Эти производители представлены сразу в нескольких регионах страны и охватывают ключевые сегменты продовольственного рынка.

Отдельно в рейтинге выделены бренды, ставшие массово узнаваемыми у потребителей: "Простоквашино", "Макфа", "У Палыча", "Ермолино", "Сады Придонья". Их продукция давно присутствует в федеральных торговых сетях и формирует повседневный потребительский спрос.

Молочная, сырная и мясная специализация

Значительную часть рейтинга заняли производители молочных продуктов и сыров. В их числе — "Чистая линия", "Истринская сыроварня Олега Сироты", Unagrande Company, "Молвест", "Ренна", "Кабош", Gran Re, Moloko Group, "Жуковское молоко", "Молпром" и Racconto.

Мясную гастрономию представляют такие компании, как "Заречное" (PRIMEBEEF), "Велком", "Окраина", "Ближние горки", а также ряд брендов в составе крупных агрохолдингов. Эксперты отмечают рост интереса к продукции с прозрачным происхождением сырья и полным контролем производственного цикла.

Рыба, морепродукты и органические продукты

В категории рыбной продукции и морепродуктов в рейтинг вошли Norebo, "Агама", "Меридиан", "Тунайча", "Инарктика", Beluga Farm, "Сахалин рыба" и "Волгореченское рыбное хозяйство". Эти компании представлены как в сегменте массового потребления, так и в премиальных нишах.

Отдельное внимание уделено органическим и фермерским хозяйствам. В списке присутствуют M2, "АгриВолга", "Гудвилл", "ЭКО-культура", "КуулКлевер" и "Частные пасеки". Их продукция ориентирована на "чистый" состав, короткие сроки хранения и растущий спрос на экологичные продукты.

География и разнообразие форматов

Рейтинг 2025 года охватывает практически всю страну — от Калининграда и центральной России до Сибири, Урала, Дальнего Востока и южных регионов. Производители из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Брянской, Ростовской, Свердловской областей, республик Татарстан и Башкортостан составили значительную часть списка.

Как подчёркивают составители рейтинга, 50 Best Tastes of Russia отражает текущее состояние российского продовольственного рынка, где крупные индустриальные игроки соседствуют с региональными и нишевыми брендами, формируя устойчивую и разнообразную пищевую экосистему.