Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
продукты питания
продукты питания
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:02

От молока до мраморной говядины: 50 брендов, которые переписали гастрономический баланс страны

Производители молока и сыра заняли ключевые позиции в рейтинге – The DairyNews.ru

Российская пищевая индустрия продолжает укреплять позиции, демонстрируя разнообразие форматов — от агрохолдингов полного цикла до нишевых фермерских производств. Итоги 2025 года показали, какие компании сегодня формируют вкусовую карту страны и задают стандарты качества. Об этом сообщает The DairyNews. ru, опубликовав рейтинг 50 Best Tastes of Russia.

Итоги рейтинга 50 Best Tastes of Russia 2025

В 2025 году путеводитель 50 Best Tastes of Russia представил обновлённый список лучших производителей продуктов питания в России. В рейтинг вошли компании, представляющие мясную, молочную, рыбную, кондитерскую и аграрную отрасли, а также производители органической и фермерской продукции.

В числе лидеров — крупные агрохолдинги с широкой географией присутствия, а также бренды, ориентированные на качество, локальные традиции и современные пищевые тренды. Эксперты отмечают, что рейтинг отражает не только объёмы производства, но и устойчивость бизнеса, репутацию брендов и разнообразие ассортимента.

Крупнейшие агрохолдинги и федеральные бренды

В верхней части списка оказались компании, работающие в формате полного цикла. Среди них — группа компаний "Дымов", "Мираторг", "ЭкоНива", "Агрокомплекс Выселковский", "Черкизово", "ЭФКО", "Комос Групп", "Белая дача", "Дамате" и "Русское поле". Эти производители представлены сразу в нескольких регионах страны и охватывают ключевые сегменты продовольственного рынка.

Отдельно в рейтинге выделены бренды, ставшие массово узнаваемыми у потребителей: "Простоквашино", "Макфа", "У Палыча", "Ермолино", "Сады Придонья". Их продукция давно присутствует в федеральных торговых сетях и формирует повседневный потребительский спрос.

Молочная, сырная и мясная специализация

Значительную часть рейтинга заняли производители молочных продуктов и сыров. В их числе — "Чистая линия", "Истринская сыроварня Олега Сироты", Unagrande Company, "Молвест", "Ренна", "Кабош", Gran Re, Moloko Group, "Жуковское молоко", "Молпром" и Racconto.

Мясную гастрономию представляют такие компании, как "Заречное" (PRIMEBEEF), "Велком", "Окраина", "Ближние горки", а также ряд брендов в составе крупных агрохолдингов. Эксперты отмечают рост интереса к продукции с прозрачным происхождением сырья и полным контролем производственного цикла.

Рыба, морепродукты и органические продукты

В категории рыбной продукции и морепродуктов в рейтинг вошли Norebo, "Агама", "Меридиан", "Тунайча", "Инарктика", Beluga Farm, "Сахалин рыба" и "Волгореченское рыбное хозяйство". Эти компании представлены как в сегменте массового потребления, так и в премиальных нишах.

Отдельное внимание уделено органическим и фермерским хозяйствам. В списке присутствуют M2, "АгриВолга", "Гудвилл", "ЭКО-культура", "КуулКлевер" и "Частные пасеки". Их продукция ориентирована на "чистый" состав, короткие сроки хранения и растущий спрос на экологичные продукты.

География и разнообразие форматов

Рейтинг 2025 года охватывает практически всю страну — от Калининграда и центральной России до Сибири, Урала, Дальнего Востока и южных регионов. Производители из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Брянской, Ростовской, Свердловской областей, республик Татарстан и Башкортостан составили значительную часть списка.

Как подчёркивают составители рейтинга, 50 Best Tastes of Russia отражает текущее состояние российского продовольственного рынка, где крупные индустриальные игроки соседствуют с региональными и нишевыми брендами, формируя устойчивую и разнообразную пищевую экосистему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР вчера в 13:07
Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Россия установила десятилетний рекорд по импорту мандаринов из Китая, войдя в число крупнейших покупателей этой продукции.

Читать полностью » Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума вчера в 9:17
450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает минимальную выплату многодетным семьям на погашение ипотеки и привязывает ее к сумме кредита.

Читать полностью » Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева вчера в 8:42
Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Снижение ключевой ставки до 16% может запустить оживление спроса на жильё в Краснодарском крае, но массовый рост ожидают при более мягкой политике ЦБ.

Читать полностью » Отмена моратория увеличила сроки строительства до пяти лет — градостроитель Юлия Зубарик 20.12.2025 в 12:51
Стройка замедляется, риски растут: покупатели могут столкнуться с неожиданным эффектом

Отмена моратория на взыскание компенсации с застройщиков может повлиять на сроки и качество строительства — эксперт Юлия Зубарик объясняет возможные последствия.

Читать полностью » Активность соискателей в России выросла на 16% в 2025 году — Авито Работа 20.12.2025 в 12:51
Рынок труда проходит через трансформацию: что ждёт соискателей и работодателей в 2026 году

В 2025 году российский рынок труда охладевает после перегрева. Активность соискателей растёт, а работодатели готовы к обучению и гибкому графику.

Читать полностью » Продукты в Астраханской области продолжают демонстрировать нестабильность цен — АБН 24 20.12.2025 в 12:51
Цена огурцов и свеклы растёт, а сметана дешевеет: что происходит с продовольственными ценами в Астрахани

В Астраханской области продолжается разнонаправленная динамика цен на продовольственные товары: огурцы подорожали, а сметана и молоко стали дешевле.

Читать полностью » Глава комитета Госдумы: цифровой рубль легко использовать – Анатолий Аксаков 20.12.2025 в 7:39
QR-коды как часть новой реальности: что будет, если цифровой рубль заменит привычные деньги

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков уверен в успешном запуске цифрового рубля, подчеркнув преимущества универсального QR-кода и защиту от воровства средств.

Читать полностью » Состав ЦИК России обновят в 2026 году с возможной ротацией до семи членов – ТАСС 20.12.2025 в 3:51
Кадровые сдвиги в ЦИК: обновление состава может затронуть почти половину комиссии

В 2026 году ЦИК России может обновиться почти наполовину. Среди возможных новых членов называют и участников СВО.

Читать полностью »

Новости
Общество
В Госдуме предупредили об опасности давки на праздничных мероприятиях
Мир
Спецпредставитель США подтвердил нацеленность РФ на мирный диалог – Уиткофф
ДФО
В Приморье 22 декабря установилась сухая морозная погода – Примпогода
Экономика
Конкуренция ритейлеров привела к удешевлению продуктовой корзины – Известия
Наука
В горах Южной Италии раскрыли детали жизни людей бронзового века – Макс Планк
Еда
Запечённые овощи делают селёдку под шубой плотнее и ярче по вкусу — повара
Авто и мото
Средняя полоса на трассе считается самой безопасной — инспектор ГИБДД
Туризм
Несезон в Черногории подходит для путешествий по горам и национальным паркам — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet