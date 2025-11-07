От минус восемнадцати до плюс двенадцати: синоптики предупредили о погодных контрастах в Приморье

Жителей Приморского края в ближайшие выходные ждёт резкий контраст температур и обильные осадки. Смена атмосферных фронтов приведёт к образованию гололедицы и сложным условиям на дорогах. Метеорологи предупреждают: на смену морозам придёт мокрый снег и дождь, а температурные качели создадут риск обледенения.

Из морозной ночи в промозглый день

"Надвигающиеся фронтальные разделы китайского циклона принесут в регион обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, что вкупе с колебаниями температуры создаст условия для образования гололедных явлений", — сообщили в Примгидромете.

По прогнозу синоптиков, изменения начнутся уже в ночь на субботу, когда температура в северо-восточных районах края опустится до -15…-18 градусов. Однако антициклон вскоре сместится в сторону Японского моря, уступив место влажному циклону.

Днём в субботу ожидается потепление до -2…+3 градусов, начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможен налипание снега на провода и деревья.

Усиление осадков в ночь на воскресенье

Ближе к ночи с субботы на воскресенье осадки усилятся и распространятся на большую часть Приморья. Температура ночью будет колебаться в пределах +1…-6 градусов, что создаст условия для образования гололёда на дорогах и тротуарах.

По данным Примгидромета, к обеду воскресенья фронтальные разделы покинут территорию края. Осадки прекратятся, и воздух заметно потеплеет — до +3…+12 градусов.

Владивосток: мокрый снег, дождь и потепление

Во Владивостоке суббота обещает быть пасмурной и промозглой. Утром начнётся мокрый снег, который к вечеру перейдёт в дождь. Температура днём составит +2…+5 градусов, а к ночи осадки усилятся.

В воскресенье ситуация изменится — осадки прекратятся, небо прояснится, и воздух прогреется до +8…+12 градусов. Несмотря на потепление, синоптики советуют горожанам соблюдать осторожность: в утренние часы возможна сильная гололедица.

Рекомендации метеорологов

Специалисты предупреждают водителей о повышенной опасности на дорогах и призывают отказаться от дальних поездок в ночь с 8 на 9 ноября. Также рекомендуется использовать зимнюю резину, держать дистанцию и избегать резких манёвров.

Жителям края советуют быть внимательными на улицах и не спешить при движении по скользким тротуарам.

Синоптики подчёркивают, что подобные погодные "качели" типичны для Приморья в ноябре, однако нынешний перепад температур — один из самых резких за последние недели.