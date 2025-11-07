Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
гололед
гололед
© freepik.com by another69 is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:25

От минус восемнадцати до плюс двенадцати: синоптики предупредили о погодных контрастах в Приморье

На дорогах Приморья ожидается гололедица из-за температурных колебаний и осадков

Жителей Приморского края в ближайшие выходные ждёт резкий контраст температур и обильные осадки. Смена атмосферных фронтов приведёт к образованию гололедицы и сложным условиям на дорогах. Метеорологи предупреждают: на смену морозам придёт мокрый снег и дождь, а температурные качели создадут риск обледенения.

Из морозной ночи в промозглый день

"Надвигающиеся фронтальные разделы китайского циклона принесут в регион обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, что вкупе с колебаниями температуры создаст условия для образования гололедных явлений", — сообщили в Примгидромете.

По прогнозу синоптиков, изменения начнутся уже в ночь на субботу, когда температура в северо-восточных районах края опустится до -15…-18 градусов. Однако антициклон вскоре сместится в сторону Японского моря, уступив место влажному циклону.

Днём в субботу ожидается потепление до -2…+3 градусов, начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможен налипание снега на провода и деревья.

Усиление осадков в ночь на воскресенье

Ближе к ночи с субботы на воскресенье осадки усилятся и распространятся на большую часть Приморья. Температура ночью будет колебаться в пределах +1…-6 градусов, что создаст условия для образования гололёда на дорогах и тротуарах.

По данным Примгидромета, к обеду воскресенья фронтальные разделы покинут территорию края. Осадки прекратятся, и воздух заметно потеплеет — до +3…+12 градусов.

Владивосток: мокрый снег, дождь и потепление

Во Владивостоке суббота обещает быть пасмурной и промозглой. Утром начнётся мокрый снег, который к вечеру перейдёт в дождь. Температура днём составит +2…+5 градусов, а к ночи осадки усилятся.

В воскресенье ситуация изменится — осадки прекратятся, небо прояснится, и воздух прогреется до +8…+12 градусов. Несмотря на потепление, синоптики советуют горожанам соблюдать осторожность: в утренние часы возможна сильная гололедица.

Рекомендации метеорологов

Специалисты предупреждают водителей о повышенной опасности на дорогах и призывают отказаться от дальних поездок в ночь с 8 на 9 ноября. Также рекомендуется использовать зимнюю резину, держать дистанцию и избегать резких манёвров.

Жителям края советуют быть внимательными на улицах и не спешить при движении по скользким тротуарам.

Синоптики подчёркивают, что подобные погодные "качели" типичны для Приморья в ноябре, однако нынешний перепад температур — один из самых резких за последние недели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Хабаровска жалуются на сбои мобильной связи и недоступность банковских сервисов 05.11.2025 в 10:14
Интернет растворился в воздухе: жители Хабаровска ищут Wi-Fi, чтобы оплатить хлеб и бензин

В Хабаровске усилились проблемы со связью и доступом в интернет. Даже ресурсы из "белого списка" работают с перебоями. Жители не могут оплачивать покупки и пользоваться онлайн-сервисами.

Читать полностью » Антициклон уступит циклону: Приморье ждет резкое потепление и дожди 05.11.2025 в 8:14
Тишина перед бурей: антициклон сдаёт позиции, и Приморье накрывает фронт из Китая

Приморье ожидает удар циклона! Синоптики предупреждают о резких перепадах температуры, осадках в виде снега и дождя, а также гололедице на дорогах. Будьте осторожны!

Читать полностью » Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки 30.10.2025 в 18:14
Хотели увидеть вулканы — увидели МЧС: чем закончилась авантюра на Авачинском перевале

Четыре туриста попали в снежный плен на Авачинском перевале из-за циклона. Рискованная спасательная операция МЧС Камчатки: как это было?

Читать полностью » Циклон с ураганным ветром и дождями продолжает воздействовать на Камчатку — МЧС 30.10.2025 в 16:14
Камчатка на суше, но штормит по-морскому: жители прячутся от ветра со скоростью урагана

На Камчатке бушует разрушительный циклон! МЧС предупреждает о штормовом ветре, сильных ливнях и возможных подтоплениях. Узнайте, как защитить себя от Pacific cyclone.

Читать полностью » Предприниматели предупредили о риске экономического шока из-за налоговой реформы — Опора России 30.10.2025 в 14:14
Выживет сильнейший бухгалтер: как новые налоги превращают бизнес в экстремальный спорт

Правительство обсуждает повышение налогов и отмену льгот, что может изменить правила игры для малого бизнеса. Эксперты предупреждают о рисках для 800 тысяч предприятий и надеются на компромисс.

Читать полностью » Стоимость технического осмотра в Амурской области вырастет до 1855 рублей — ФАС 30.10.2025 в 12:14
За бумажку — как за шиномонтаж: почему техосмотр снова дорожает для водителей

С 2026 года в нескольких регионах России подорожает технический осмотр автомобилей. Почему тарифы растут и как сэкономить, рассказываем в материале.

Читать полностью » В Хабаровске ежедневно выходит 40 бригад скорой помощи при норме в 60 — Минздрав 30.10.2025 в 8:14
Хабаровск на грани медколлапса: врачи бьют тревогу — скорые ломаются прямо в пути

Врачи Хабаровска рассказали о кризисе скорой помощи, а власти признали проблему, пообещав новые машины. Но решит ли это кадровый дефицит?

Читать полностью » Проект бюджета Амурской области на 2026–2028 годы предусматривает переход к профициту — правительство региона 28.10.2025 в 13:08
Из минуса в плюс — почти чудо: как Амурская область превращает дефицит в профицит

Амурская область представила проект бюджета на 2026-2028 годы с планами по достижению профицита в 2027 году за счет роста экономики и увеличения доходов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota RAV4 стала лидером продаж новых автомобилей в мире — данные Focus2move
Еда
Взбивание венчиком насыщает пюре воздухом и делает его на 25% объёмнее
Питомцы
Новые питомцы быстрее адаптируются, если в доме уже есть спокойная собака
Дом
Грамотное оформление прачечной превращает бытовую зону в элемент интерьера
Питомцы
Теобромин в шоколаде вызывает отравление, рвоту и судороги у кошек
Красота и здоровье
Стилист Оно: японская техника мытья головы улучшает рост и блеск волос
Красота и здоровье
Кристина Эрнест: нижний пресс — часть ядра, которое поддерживает позвоночник и осанку
Туризм
Северное сияние в России: путешественник советуют Мурманск, Ямал и плато Путорана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet