Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Таблетки
Таблетки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:08

От мгновенной помощи до длительных последствий: риски шипучих таблеток, которые скрыты за удобством

Игорь Сокольский: шипучие таблетки могут вызвать проблемы с ЖКТ и сердцем

Шипучие таблетки становятся всё более популярными среди россиян, благодаря своему быстрому действию. Однако Игорь Сокольский, фармацевт и специалист по фитохимии, предупреждает о потенциальных рисках, которые могут возникнуть при регулярном их употреблении. Об этом сообщает Тут Новости.

Преимущества и недостатки быстрорастворимых препаратов

Шипучие препараты, такие как аспирин в растворимой форме, быстро вступают в реакцию с водой, что позволяет активному веществу почти мгновенно оказывать необходимое действие. Это важный фактор, учитывая, что многие пациенты ищут эффективные и быстрые способы снятия болевого синдрома или снижения температуры. Несмотря на сложный процесс производства, эти средства пользуются спросом.

Тем не менее, Игорь Сокольский напоминает, что при использовании шипучих таблеток стоит учитывать не только их эффективность, но и возможные побочные эффекты. Особенно это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В таких случаях быстрорастворимые препараты могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и быть противопоказанными при обострениях заболеваний ЖКТ.

Натрий в составе шипучих таблеток и влияние на здоровье

Особое внимание стоит уделить содержанию натрия в шипучих препаратах, что также может стать фактором риска для людей с повышенным артериальным давлением. Недавние исследования учёных из Великобритании показали, что употребление быстрорастворимых таблеток связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, что объясняется повышенным уровнем натрия в организме. Это особенно важно для тех, кто регулярно использует такие препараты.

Тем не менее, Сокольский подчёркивает, что в одной шипучей таблетке содержится незначительное количество натрия, и разовое её употребление не приведет к серьёзным последствиям для здоровья. Однако, при длительном и регулярном применении таких препаратов, риск негативных последствий возрастает.

Что предпочесть: шипучие таблетки или обычные препараты?

Если речь идет о витаминах, то эксперт рекомендует отдавать предпочтение традиционным таблеткам или капсулам, так как их форма является более безопасной для здоровья. Это поможет избежать возможных побочных эффектов, связанных с раздражением желудка или повышением артериального давления.

Врач напоминает, что хотя шипучие таблетки могут быть удобными в использовании, важно внимательно следить за дозировкой и не злоупотреблять ими, чтобы избежать нежелательных последствий для организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Контактные линзы могут привести к конъюнктивиту и повреждениям глаз — офтальмолог Сюняева сегодня в 11:08
Когда линзы стали врагами зрения: тайна, скрытая за удобством контактных линз

Использование контактных линз без должной консультации с врачом может привести к множеству проблем. Что нужно учесть, чтобы избежать осложнений и сохранить здоровье глаз?

Читать полностью » МГНЦ выявил новое заболевание по секвенированию генома — Минобрнауки РФ сегодня в 8:27
Задержка роста и странная походка: у семилетнего мальчика нашли болезнь, которую раньше не знали

Обычные на первый взгляд симптомы у ребёнка привели к генетической находке: в России выявили новую форму артрогрипоза и важный "маркер" для диагностики.

Читать полностью » Гонконгский грипп вызывает осложнения в виде пневмонии — Зыкова сегодня в 8:11
Уши заложило, в пазухах давление? Это может быть не просто простуда, а осложнение от гриппа

"Гонконгский грипп" развивается за считаные дни и опасен осложнениями. Врач объяснила, почему медлить с обращением за помощью рискованно.

Читать полностью » Santal 33 вдохновлён образом ковбоя — сообщают создатели Le Labo сегодня в 8:10
Он пахнет, как свобода после дождя — аромат, который меняет всё вокруг

Аромат, ставший легендой, покоряет мир своим неповторимым шлейфом и особым ритуалом создания. Почему Santal 33 до сих пор не теряет культового статуса?

Читать полностью » Соевое масло усилило набор веса — Journal of Lipid Research сегодня в 6:18
Популярное растительное масло запускает каскад в печени, провоцируя быстрый набор веса

Учёные изучили, как популярное растительное масло влияет на обмен веществ и почему его переработка в организме может способствовать набору веса.

Читать полностью » Регулярное употребление кофе формирует толерантность и снижает чувствительность рецепторов — нутрициолог сегодня в 4:58
Стала считать кофеин не только в кофе — и удивилась, сколько его было в чае и шоколаде

Кофеин не всегда бодрит одинаково: эффект зависит от генетики, толерантности и дозировки. Как избежать переутомления и использовать кофе правильно?

Читать полностью » С возрастом ухудшается качество сна из-за снижения уровня мелатонина — врачи сегодня в 2:04
Сделал простую настройку для ночного отдыха — и качество сна пожилого человека улучшилось на 100%

Как правильно организовать режим сна для пожилых людей? Узнайте, какие привычки помогают улучшить ночной отдых и поддерживают здоровье в пожилом возрасте.

Читать полностью » Регулярное употребление авокадо улучшает липидный профиль крови — NSC Total сегодня в 0:25
Фрукт, который лечит сердце лучше лекарств: авокадо рушит старые мифы

Новое исследование показало, что авокадо помогает снизить уровень "плохого" холестерина и улучшает работу сердца, особенно у людей с риском заболеваний.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Перекупщики избегают разговоров о собственнике машин — автодилеры
Еда
Горошек может заменить авокадо в популярном завтраке — BBC Good Food
Дом
Уксус и гель для посуды очищают унитаз эффективно — эксперты по быту
Спорт и фитнес
Растительная и мясная пища одинаково помогают росту мышц при тренировках — MSSE
Общество
Уход из компании без конфликта важен для карьерного роста — хедхантер Кантемирова
Питомцы
Животные используют уход для укрепления связей — Fanpage
Общество
Коллекторы не могут требовать оплату несуществующего долга — адвокат Князев
Наука
Учёные нашли рибозу и глюкозу в образцах с астероида Бенну — Университет Тохоку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet