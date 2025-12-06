От мгновенной помощи до длительных последствий: риски шипучих таблеток, которые скрыты за удобством

Шипучие таблетки становятся всё более популярными среди россиян, благодаря своему быстрому действию. Однако Игорь Сокольский, фармацевт и специалист по фитохимии, предупреждает о потенциальных рисках, которые могут возникнуть при регулярном их употреблении. Об этом сообщает Тут Новости.

Преимущества и недостатки быстрорастворимых препаратов

Шипучие препараты, такие как аспирин в растворимой форме, быстро вступают в реакцию с водой, что позволяет активному веществу почти мгновенно оказывать необходимое действие. Это важный фактор, учитывая, что многие пациенты ищут эффективные и быстрые способы снятия болевого синдрома или снижения температуры. Несмотря на сложный процесс производства, эти средства пользуются спросом.

Тем не менее, Игорь Сокольский напоминает, что при использовании шипучих таблеток стоит учитывать не только их эффективность, но и возможные побочные эффекты. Особенно это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В таких случаях быстрорастворимые препараты могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и быть противопоказанными при обострениях заболеваний ЖКТ.

Натрий в составе шипучих таблеток и влияние на здоровье

Особое внимание стоит уделить содержанию натрия в шипучих препаратах, что также может стать фактором риска для людей с повышенным артериальным давлением. Недавние исследования учёных из Великобритании показали, что употребление быстрорастворимых таблеток связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, что объясняется повышенным уровнем натрия в организме. Это особенно важно для тех, кто регулярно использует такие препараты.

Тем не менее, Сокольский подчёркивает, что в одной шипучей таблетке содержится незначительное количество натрия, и разовое её употребление не приведет к серьёзным последствиям для здоровья. Однако, при длительном и регулярном применении таких препаратов, риск негативных последствий возрастает.

Что предпочесть: шипучие таблетки или обычные препараты?

Если речь идет о витаминах, то эксперт рекомендует отдавать предпочтение традиционным таблеткам или капсулам, так как их форма является более безопасной для здоровья. Это поможет избежать возможных побочных эффектов, связанных с раздражением желудка или повышением артериального давления.

Врач напоминает, что хотя шипучие таблетки могут быть удобными в использовании, важно внимательно следить за дозировкой и не злоупотреблять ими, чтобы избежать нежелательных последствий для организма.