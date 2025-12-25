От Камчатки до клиники: как вмешательство депутата вывело женщину на путь выздоровления

Жительница Петропавловска-Камчатского Екатерина Меркулова смогла своевременно получить необходимую медицинскую помощь за пределами региона благодаря вмешательству депутата Государственной Думы Ирины Яровой. Об этом сообщает Полуостров Камчатка.

48-летняя Екатерина, воспитывающая двоих детей, получила травму ноги и, пройдя обследования, узнала, что ей требуется срочная операция, которую на Камчатке не могут провести. Несмотря на то, что женщина нашла клинику в другом регионе, готовую принять её по полису ОМС, она столкнулась с отказом в оформлении направления на лечение.

Оперативная помощь депутата

Учитывая, что до операции оставалось всего две недели, Екатерина обратилась за помощью к Ирине Яровой. Депутат оперативно подключилась к решению вопроса, и в кратчайшие сроки были оформлены все необходимые документы для направления на лечение. Также решён вопрос с компенсацией проезда к месту медицинского обслуживания.

Успешное лечение и восстановление

Операция была проведена вовремя, и Екатерина уже проходит восстановление. Женщина отметила, что своевременная помощь и вмешательство Ирины Яровой позволили избежать тяжёлых последствий для её здоровья.

В аппарате депутата подчеркнули, что защита прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, включая возможность получения лечения за пределами региона проживания, остаётся одним из приоритетных направлений работы Ирины Яровой.