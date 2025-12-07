Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:49

От форпоста империи до центра развития: как Омская область снова заявляет о своём значении

Предприятия агробиотеха и нефтехимии сохранили устойчивую работу — Матвиенко

Омская область отмечает очередную дату со дня создания, и эта годовщина снова заставляет обратить внимание на её значение для страны. Регион продолжает укреплять свои позиции и играет заметную роль в развитии государства, об этом сообщает ТАСС.

Регион как опорный центр страны

В поздравительном обращении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Омская область остаётся важным звеном в социально-экономической структуре России. Она отметила положительные изменения в дорожной инфраструктуре, модернизацию городского пространства и устойчивую работу предприятий, задействованных в агробиотехнологической сфере, нефтехимии и машиностроении.

По её словам, регион последовательно расширяет возможности для развития здравоохранения и образования, обеспечивая подготовку кадров и улучшая качество жизни населения.

"Сегодня социально-экономическая ситуация в субъекте Российской Федерации характеризуется положительной динамикой", — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эта мысль дополняет её общий тезис о том, что область способна и дальше вносить вклад в решение ключевых задач, стоящих перед государством.

Историческая роль и культурный потенциал

Матвиенко косвенно напомнила, что регион на протяжении веков служил форпостом России в юго-западной части Сибири. Здесь формировалась индустриальная база, позволившая развивать промышленность и агропромышленный комплекс. Богатые природные ресурсы, археологические и архитектурные памятники, а также природные заповедники создают основу для туристического направления, которое остаётся перспективным.

Эти особенности дополняются многовековым культурным наследием, сформировавшим уникальную идентичность региона. Сочетание исторического опыта и современных инициатив позволяет Омской области сохранять устойчивое положение в структуре российских регионов и расширять своё влияние.

Этапы формирования области

Истоки административного образования относятся к 1822 году, когда указ императора Александра I разделил Сибирь на Западное и Восточное управления. Тогда Омская область была создана как часть Западно-Сибирского генерал-губернаторства и включала несколько округов на территории современной России и Казахстана. В 1838 году по указу Николая I новая административная единица была упразднена, но Омск получил статус центра генерал-губернаторства.

Современная область образовалась в 1934 году после решения Президиума ВЦИК. Территория, охватывавшая обширное пространство от Казахстана до Карского моря, включала 67 районов и была одной из крупнейших в СССР. Сегодня регион состоит из 32 районов и продолжает сохранять своё значение в административной системе страны.

