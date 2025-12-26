Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:53

От финансовых трудностей к разбитому Alphard: как авария Долиной скрыла неожиданные проблемы

Лариса Долина попала в ДТП в Москве: повреждён автомобиль Toyota Alphard — SHOT

Певица Лариса Долина стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого её премиум-автомобиль Toyota Alphard получил серьёзные повреждения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Авария в Москве

Как выяснилось, автомобиль Долиной столкнулся с Volkswagen в районе Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии пострадали водительская дверь, стекла, фары и зеркала чёрного минивэна. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

"В результате аварии на чёрной тойоте были повреждены водительская дверь, стёкла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал", — сообщает SHOT.

Ремонт и стоимость автомобиля

Предварительно, стоимость ремонта элитного минивэна 2024 года выпуска может составить около 1 миллиона рублей. Основную часть этой суммы составляют детали, которые сложно закупить.

Стоит отметить, что автомобиль был приобретён певицей в апреле этого года за сумму около 16 миллионов рублей. В это же время Долина жаловалась на финансовые трудности, заявив, что у неё "нет денег".

