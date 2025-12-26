От финансовых трудностей к разбитому Alphard: как авария Долиной скрыла неожиданные проблемы

Певица Лариса Долина стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого её премиум-автомобиль Toyota Alphard получил серьёзные повреждения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Авария в Москве

Как выяснилось, автомобиль Долиной столкнулся с Volkswagen в районе Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии пострадали водительская дверь, стекла, фары и зеркала чёрного минивэна. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Ремонт и стоимость автомобиля

Предварительно, стоимость ремонта элитного минивэна 2024 года выпуска может составить около 1 миллиона рублей. Основную часть этой суммы составляют детали, которые сложно закупить.

Стоит отметить, что автомобиль был приобретён певицей в апреле этого года за сумму около 16 миллионов рублей. В это же время Долина жаловалась на финансовые трудности, заявив, что у неё "нет денег".