От Брянска до Москвы: как ПВО России уничтожило 172 дронов и не допустило угрозы столице

Ночью средства ПВО России уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российскими регионами, сообщается в официальном заявлении Минобороны РФ.

Масштаб воздушной атаки

По данным ведомства, большинство беспилотников были сбиты над Брянской областью — 110 аппаратов. Еще 20 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, 6 — над Орловской, 4 — над Московской областью, в том числе два, направлявшихся на Москву, 3 — над Липецкой областью, а также по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Последствия

Обломки одного из БПЛА упали на территорию предприятия в Тульской области, что привело к возгоранию. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, открытое горение было быстро локализовано.

Он также сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. Кроме того, обломками беспилотников повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.