Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:18

Острова выдержали удар: что осталось после циклона и почему ЧС больше не нужна

Режим ЧС на Южных Курилах отменили после стабилизации обстановки — администрация округа

Последствия мощного циклона на Южных Курилах постепенно сходят на нет, а экстренные меры, действовавшие несколько дней, больше не требуются. Ситуация в муниципалитете стабилизировалась настолько, что власти приняли решение вернуться к обычному режиму работы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области.

Отмена режима ЧС и переход к штатной работе

Режим чрезвычайной ситуации был официально снят утром в пятницу. Соответствующее постановление уже подписано, и с 09:00 по местному времени силы и средства Южно-Курильского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Сахалинской области переведены в режим повседневной деятельности.

"Режим ЧС снят утром в пятницу, есть постановление об отмене режима, с 09:00 (01:00 мск — прим. ТАСС) силы и средства Южно-Курильского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Сахалинской области переведены в режим повседневной деятельности", — сообщили в администрации Южно-Курильского муниципального округа.

Власти подчеркнули, что решение принято после оценки обстановки и завершения наиболее критичных аварийно-восстановительных мероприятий.

Электроснабжение и восстановительные работы

В окружной администрации уточнили, что подача электроэнергии практически полностью восстановлена для всех потребителей. Тем не менее работы на объектах инфраструктуры продолжаются, чтобы устранить оставшиеся повреждения и обеспечить устойчивость сетей в дальнейшем.

Особое внимание уделяется восстановлению линий электропередачи, которые пострадали сильнее всего. Коммунальные службы и энергетики продолжают работу в усиленном режиме.

Что принес циклон Южным Курилам

Режим ЧС был введён в округе в понедельник после того, как с ночи 15 декабря Южные Курилы оказались под воздействием мощного циклона. Обильные осадки и ураганный ветер с порывами до 39 м/с привели к масштабным отключениям электроэнергии в нескольких населённых пунктах, включая районный центр.

Из-за непогоды не работала сотовая и частично проводная связь. Сильный ветер повалил опоры линий электропередачи, в том числе три металлические опоры высотой около 20 метров. Были повреждены кровли, фасады и входные группы 28 многоквартирных домов в поселениях округа.

Возвращение к нормальной жизни

В период действия режима ЧС школьников временно переводили на дистанционное обучение, а работа транспорта проходила с перебоями. Сейчас, по мере восстановления инфраструктуры, социальные и транспортные службы возвращаются к обычному графику.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а все последствия стихии будут полностью устранены в ближайшее время.

