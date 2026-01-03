Остров Маргарита оказался в центре тревожных сообщений: данные о российских туристах уточняются

Авиаудары США по Венесуэле уже затронули и туристическую повестку: на фоне сообщений об атаках возник вопрос, остаются ли россияне в зоне потенциального риска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, уточняя, что российские туристы могут находиться на острове Маргарита, куда ранее выполнялись туроператорские программы. При этом речь идёт о немногочисленных путешественниках, и информация о них сейчас проверяется.

Что известно о туристах на острове Маргарита

По данным Shot, путёвки на остров Маргарита предоставлял туроператор, специализирующийся на поездках в Венесуэлу. Канал отмечает, что число россиян на курорте невелико, а сведения о туристах в настоящий момент уточняются. В сообщении подчёркивается, что речь не идёт о массовом присутствии организованных групп.

"По данным Shot, путевки предоставлял туроператор, который специализируется на поездках в Венесуэлу. Информация о немногочисленных туристах на острове Маргарита сейчас уточняется. Остальные туроператоры завершили свою полетную программу на остров Маргарита еще 1 декабря", — отмечается в сообщении Telegram-канала Shot.

Одновременно утверждается, что большинство туроператоров прекратили полётные программы на Маргариту ещё 1 декабря. Это означает, что существенного потока туристов на остров в последние недели не было, а находящиеся там россияне, если информация подтвердится, могли оказаться в стране по индивидуальным или ранее оформленным поездкам.

Ситуация в Каракасе и завершение организованных туров

Отдельно Shot сообщает о положении в столице Венесуэлы. По данным канала, в Каракасе организованных групп российских туристов уже нет. Эта информация снижает вероятность того, что в зоне возможных ограничений или напряжённой обстановки находятся экскурсионные группы или крупные туристические заезды.

Сообщение также фиксирует временной контекст событий: 3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы. На этом фоне внимание сосредоточено на том, сохраняется ли присутствие российских туристов в стране и какие туроператоры могли сопровождать поездки. Shot подчёркивает, что данные продолжают уточняться.