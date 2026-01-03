Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© flikr.com by Carlos Díaz is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:41

Остров Маргарита оказался в центре тревожных сообщений: данные о российских туристах уточняются

Туристы из России могут оставаться на острове Маргарита — Shot

Авиаудары США по Венесуэле уже затронули и туристическую повестку: на фоне сообщений об атаках возник вопрос, остаются ли россияне в зоне потенциального риска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, уточняя, что российские туристы могут находиться на острове Маргарита, куда ранее выполнялись туроператорские программы. При этом речь идёт о немногочисленных путешественниках, и информация о них сейчас проверяется.

Что известно о туристах на острове Маргарита

По данным Shot, путёвки на остров Маргарита предоставлял туроператор, специализирующийся на поездках в Венесуэлу. Канал отмечает, что число россиян на курорте невелико, а сведения о туристах в настоящий момент уточняются. В сообщении подчёркивается, что речь не идёт о массовом присутствии организованных групп.

"По данным Shot, путевки предоставлял туроператор, который специализируется на поездках в Венесуэлу. Информация о немногочисленных туристах на острове Маргарита сейчас уточняется. Остальные туроператоры завершили свою полетную программу на остров Маргарита еще 1 декабря", — отмечается в сообщении Telegram-канала Shot.

Одновременно утверждается, что большинство туроператоров прекратили полётные программы на Маргариту ещё 1 декабря. Это означает, что существенного потока туристов на остров в последние недели не было, а находящиеся там россияне, если информация подтвердится, могли оказаться в стране по индивидуальным или ранее оформленным поездкам.

Ситуация в Каракасе и завершение организованных туров

Отдельно Shot сообщает о положении в столице Венесуэлы. По данным канала, в Каракасе организованных групп российских туристов уже нет. Эта информация снижает вероятность того, что в зоне возможных ограничений или напряжённой обстановки находятся экскурсионные группы или крупные туристические заезды.

Сообщение также фиксирует временной контекст событий: 3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы. На этом фоне внимание сосредоточено на том, сохраняется ли присутствие российских туристов в стране и какие туроператоры могли сопровождать поездки. Shot подчёркивает, что данные продолжают уточняться.

В Переславле-Залесском на Рождество царит гармония и тишина — Турпром сегодня в 3:53
Зимний Плещеевы озеро и православная тишина: путешествие в сердце исторической России

Переславль-Залесский — это идеальное место для новогоднего отдыха, где можно насладиться покоем, историей и уникальной атмосферой Рождества. Здесь каждый найдёт свой уголок для уединения и чудо.

Читать полностью » В Сергиевом Посаде создают матрёшки своими руками — гиды сегодня в 3:53
Вдохновляющая прогулка по Сергиеву Посаду: где зимние игрушки и мастер-классы встречают гостей

Сергиев Посад — город, где матрёшка оживает. Прогулка по этому месту напомнит о детстве и подарит воспоминания, которые хочется увезти домой.

Читать полностью » Кутуб-Минар в Дели достигает высоты 72,5 метра и входит в список ЮНЕСКО — соцсети сегодня в 1:12
Эта древняя башня в Дели поражает с первого взгляда: прогулка вокруг неё поменяет ваш взгляд на Индию

Кутуб-Минар в Дели — самый высокий кирпичный минарет в мире, объект ЮНЕСКО и место для спокойных прогулок, где история Индии раскрывается без спешки.

Читать полностью » Эквадор становится всё более популярным у российских путешественников - ТурПром вчера в 20:12
Необычные приключения за один отпуск: как Эквадор превратит твою поездку в захватывающее путешествие

Эквадор привлекает российских туристов сочетанием городских контрастов, дикой природы и уникальной культуры — страна, где за одну поездку открываются сразу несколько миров.

Читать полностью » Россиянам доступны десятки стран для безвизовых поездок — Петербургский дневник вчера в 17:22
Мир без виз стал шире: куда россияне могут уехать с одним паспортом

Россияне могут путешествовать без визы в десятки стран по всему миру — от СНГ до Океании. Актуальные правила въезда по регионам собраны в одном обзоре.

Читать полностью » Вход в кафе Абхазии сделали платным для туристов — АБН24 вчера в 16:59
Кофе за тысячу ещё до заказа: неожиданные правила отдыха в Абхазии шокируют туристов

Абхазия бьёт рекорды по числу российских туристов, но платный вход и депозиты в кафе всё чаще становятся поводом для недовольства отдыхающих.

Читать полностью » В Газиантепе пьют менeнгич кахвеси, ореховый напиток без кофеина — BBC Travel вчера в 16:51
Я искал, чем согреваются зимой на юго-востоке Турции — и нашёл мененгич, о котором мало кто знает

Мененгич - уникальный зимний напиток из Турции без кофеина, который согревает и возвращает к жизни. Его история тянется с неолита - узнайте подробнее!

Читать полностью » Традиционные китайские сады сочетают философию, архитектуру и ландшафт — соцсети вчера в 12:30
Идёшь гулять — попадаешь в философию: как китайские парки управляют настроением и ритмом

Пять знаменитых парков Китая раскрывают страну через ландшафт, историю и архитектуру, показывая, как природа и пространство формируют культуру.

Читать полностью »

Садоводство
Цикламен зимой сбрасывает листья из-за периода покоя — Actualno
Красота и здоровье
Специалист порекомендовал заменить колбасу в оливье на курицу — Газета.ru
Культура и шоу-бизнес
Второй сезон Ландышей стартовал 1 января 2026 года — Wink
Красота и здоровье
Панкреатит усиливает опоясывающую боль с отдачей в спину — Меньщикова
Красота и здоровье
Еда при комнатной температуре ускоряет рост бактерий за 2–3 часа — Спеценко
Красота и здоровье
Функциональное питание снижает нагрузку на организм без отказа от блюд — Давлекамова
Красота и здоровье
Стрессоустойчивость спецназа формируется годами через рост нагрузки — нейропсихолог Гимранов
Общество
Свердловская область собрала 449 млн рублей выигрышей в Русском лото — Столото
