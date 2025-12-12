Остров, который выбирают семьи: Фукуок стал главным зимним магнитом Юго-Восточной Азии

Фукуок уверенно закрепляет позиции главного туристического центра Вьетнама. Об этом сообщает издание "Турпром", приводя данные онлайн-платформы Agoda о резком росте интереса иностранных путешественников к зимнему отдыху на острове. Поиск направлений на декабрь 2025 года и январь 2026 года показал увеличение запросов на Фукуок на 47%, что сделало его лидером среди вьетнамских курортов по популярности.

Рост интереса к Фукуоку

Фукуок, которому читатели журнала Condé Nast Traveler присудили звание самого красивого острова Азии, привлекает туристов сочетанием тихих бухт, протяжённых песчаных пляжей и природных парков. Согласно анализу Agoda, подобная среда особенно востребована у семей с детьми и отдыхающих разных поколений, предпочитающих спокойный формат путешествий. На протяжении первых 11 месяцев года остров принял около 7,6 млн человек, включая 1,6 млн иностранных гостей, что значительно превышает показатели прошлого года.

Инфраструктура острова развивается быстрыми темпами, что дополнительно стимулирует спрос: рядом с популярными пляжами открываются новые отели, туристические зоны адаптируются под разные бюджеты, а природные территории сохраняют статус главной ценности направления.

Конкурирующие курорты страны

Согласно рейтингам поиска, вторую позицию занял Дананг — современный город с развитой рекреационной инфраструктурой и удобным доступом к культурным объектам центрального Вьетнама. Замыкают список Нячанг и Хошимин, каждый из которых предлагает собственную туристическую специфику: от пляжного отдыха и дайвинга до насыщенной городской среды.

Эти направления традиционно востребованы у иностранных путешественников, включая россиян, которые выбирают Вьетнам за климат, доступные цены и широкие возможности для разнопланового отдыха. Курорты адаптируются к растущему спросу, расширяют гостиничный фонд и предлагают новые форматы развлечений.

Туристический потенциал Вьетнама

Вьетнам продолжает укреплять свою позицию как одно из самых привлекательных направлений Юго-Восточной Азии. Издание отмечает, что выбор российских туристов часто формируется благодаря сочетанию природной красоты, разнообразия культурных объектов и высокого уровня сервиса. На побережье и в горных районах создаются новые туристические кластеры, а классические курорты, такие как Халонг, Муйне и Сапа, сохраняют статус мест, куда приезжают за необычными ландшафтами и впечатлениями.

Разнообразие предложений позволяет путешественникам находить подходящие условия для отдыха в любое время года. Каждое направление предлагает свой характер: уединённые пляжи Фукуока, динамика Дананга, активный ритм Нячанга или насыщенная культура Хошимина.