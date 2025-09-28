Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:34

Взрослые прячутся, как страусы: в каком возрасте любопытство превращается в страх правды

Учёные Чикагского университета: дети с 7 лет начинают избегать неприятной информации

Иногда человеку проще не знать. Мы откладываем визит к врачу, чтобы не услышать неприятный диагноз, или пропускаем новости, где критикуют любимого политика. Это явление психологи называют "эффектом страуса". Оно связано с тем, что взрослые сознательно избегают информации, даже если она полезна. Но откуда берётся такое поведение и в каком возрасте оно впервые проявляется?

Когда любопытство сменяется избеганием

Дети известны своей неутомимой любознательностью: в раннем возрасте они буквально засыпают взрослых вопросами. Но исследование Чикагского университета показало: примерно с 7 лет картина меняется. Если пятилетки и шестилетки охотно тянутся к знаниям, то школьники 7-10 лет начинают чаще уклоняться от сведений, которые вызывают неприятные эмоции.

"Чтобы понять истоки поведения при принятии решений и то, как оно меняется с течением времени, единственная группа населения, которая может дать вам представление о детях", — отметил докторант Радхика Сантанагопалан.

То есть именно в младшем школьном возрасте возникает перелом: ребёнок способен сознательно решать, какую информацию лучше не узнавать.

Почему мы предпочитаем не знать

Учёные выделили пять причин, по которым люди, и дети в том числе, могут оставаться в неведении:

  1. Стремление избежать тревоги или разочарования.
  2. Нежелание услышать негативное о себе.
  3. Опасение за собственные убеждения.
  4. Защита привычек и предпочтений.
  5. Желание действовать в своих интересах, сохраняя видимость беспристрастности.

Например, детям предлагали узнать, почему их любимая сладость вредна для зубов. Младшие охотно соглашались, а старшие отказывались — ведь это разрушало их симпатию к лакомству.

Сравнение: дети и взрослые

Возраст

Отношение к информации

Типичная реакция

5-6 лет

Активно ищут знания

Хотят узнать всё, даже негативное

7-10 лет

Начинают избегать неприятных сведений

Отказываются слушать о минусах любимых вещей

Взрослые

Часто сознательно закрывают глаза

Игнорируют анализы, падение фондового рынка

Так проявляется переход от открытой любознательности к стратегическому избеганию.

Советы шаг за шагом: как работать с неприятной информацией

  1. Определите причину, почему вы не хотите что-то знать: страх, тревога, сомнение.
  2. Спросите себя, не приносит ли временное спокойствие долгосрочного вреда.
  3. Попробуйте рассматривать неприятные сведения как ресурс: знание — инструмент для изменений.
  4. Используйте дневник наблюдений или приложения для планирования, чтобы фиксировать шаги.
  5. Тренируйтесь воспринимать дискомфорт как часть развития, например через практики осознанности.

Эти методы помогают снизить внутреннее сопротивление и лучше использовать информацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать рекомендации врача.
    Последствие: болезнь прогрессирует, лечение становится сложнее.
    Альтернатива: использовать медицинские приложения для отслеживания анализов и напоминаний.
  • Ошибка: не проверять результаты инвестиций.
    Последствие: потери капитала.
    Альтернатива: установить автоматические уведомления в банковском приложении.
  • Ошибка: избегать разговоров о проблемах в отношениях.
    Последствие: рост напряжения.
    Альтернатива: воспользоваться сервисами онлайн-психотерапии.

А что если…

А что если воспринимать неприятные новости не как угрозу, а как возможность для развития? Например, плохая отметка ребёнка может стать поводом не для критики, а для поиска новых способов обучения. Такой подход меняет саму природу информации: она перестаёт быть врагом и становится подсказкой.

Плюсы и минусы избегания

Плюсы

Минусы

Снижение тревоги здесь и сейчас

Риск упустить важные возможности

Иллюзия спокойствия

Углубление поляризации и догматизма

Сохранение привычного мировоззрения

Потеря шанса на развитие и коррекцию ошибок

Баланс очевиден: краткосрочный комфорт против долгосрочной пользы.

FAQ

Как выбрать стратегию работы с неприятной информацией?
Ориентируйтесь на то, что принесёт больше пользы в будущем: краткий комфорт или возможность исправить ситуацию.

Сколько стоит помощь специалиста в борьбе с тревогой?
Стоимость зависит от региона и формата: очная психотерапия обычно дороже онлайн-сессий.

Что лучше: полностью избегать или учиться справляться?
Психологи сходятся во мнении: умеренное столкновение с неприятным даёт устойчивость и помогает в будущем.

Мифы и правда

  • Миф: "Лучше не знать — будет легче".
    Правда: временно да, но в долгосрочной перспективе это ведёт к большим трудностям.
  • Миф: "Дети всегда хотят знать всё".
    Правда: начиная с 7 лет, они тоже начинают избирательно закрывать глаза.
  • Миф: "Избегание — слабость".
    Правда: это естественный защитный механизм, но важно не доводить его до крайности.

Три интересных факта

  • В экономике известен термин "страусинное поведение инвестора" — игнорирование плохих новостей на бирже.
  • У животных схожее поведение не встречается: страусы на самом деле не прячут голову в песок.
  • Исследования показывают, что регулярные интеллектуальные игры снижают склонность избегать информации.

Исторический контекст

  • В Древнем Риме философы обсуждали, что лучше: знать истину или оставаться в неведении ради спокойствия.
  • В Средние века многие предпочитали не читать "опасные" книги, считая их источником соблазнов.
  • В XX веке психологи впервые описали эффект избегания информации как часть когнитивных искажений.

