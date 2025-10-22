Малышева ударила коллегу — и показала, почему женские кости ломаются чаще мужских
В одном из выпусков программы "Жить здорово!" на Первом канале произошёл забавный момент, когда телеведущая и врач Елена Малышева в шутку стукнула своего соведущего, кардиолога Германа Гандельмана. Сцена вызвала улыбки у зрителей, но за ней скрывалась важная медицинская тема — остеопороз и различия в работе гормональной системы у мужчин и женщин.
Почему остеопороз чаще встречается у женщин
Передача была посвящена остеопорозу — заболеванию, при котором кости становятся хрупкими и теряют плотность. Главная причина — снижение уровня половых гормонов, влияющих на обмен кальция и состояние костной ткани.
"За прочность костной ткани человека отвечают в том числе половые гормоны — эстроген у женщин и тестостерон у мужчин", — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Эстроген играет ключевую роль в поддержании костной массы, помогая усваивать кальций и предотвращать разрушение костных клеток. После наступления менопаузы уровень этого гормона резко падает, из-за чего риск переломов у женщин возрастает в несколько раз.
"У нас драматическое падение [эстрогена] после 50, а у них до 90 их мужской половой гормон. Хоть бы хны, Герман Шаевич, хоть бы хны. Со своим половым гормоном ходите из угла в угол", — с юмором сказала врач Елена Малышева, сопровождая слова лёгким ударом по плечу соведущего.
Гормоны и прочность костей
Тестостерон у мужчин вырабатывается значительно дольше, чем эстроген у женщин. Даже после 70 лет его уровень снижается постепенно, что позволяет сохранять плотность костей и мышечную массу дольше. Именно поэтому мужчины реже страдают от переломов, связанных с остеопорозом.
У женщин же, напротив, гормональные изменения после менопаузы происходят резко: уровень эстрогена падает почти в пять раз. Без гормональной поддержки кости теряют до 2% плотности в год.
|Показатель
|Женщины (после 50 лет)
|Мужчины (после 50 лет)
|Уровень гормонов
|Резкое падение эстрогена
|Постепенное снижение тестостерона
|Риск остеопороза
|Высокий
|Низкий
|Средний возраст первых переломов
|55-60 лет
|После 70 лет
|Потеря костной массы в год
|До 2%
|Около 0,5%
Как предотвратить развитие остеопороза
Хотя гендерные различия действительно существуют, предотвратить остеопороз можно в любом возрасте. Главное — укреплять кости с помощью питания, движения и контроля гормонального фона.
Советы шаг за шагом
-
Следите за уровнем витамина D. Он помогает усваивать кальций и поддерживает плотность костей.
-
Добавьте в рацион кальций. Основные источники — молочные продукты, миндаль, кунжут, брокколи и сардины.
-
Занимайтесь физической активностью. Особенно полезны ходьба, плавание, йога и упражнения с лёгкими утяжелителями.
-
Регулярно проверяйте гормональный фон. Женщинам после 45 лет стоит сдавать анализы на эстрогены, мужчинам — на тестостерон.
-
Избегайте курения и алкоголя. Они ускоряют потерю костной массы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать боли в спине и частые переломы.
Последствие: Прогрессирование остеопороза без симптомов.
Альтернатива: Пройти денситометрию (исследование плотности костей) раз в два года.
-
Ошибка: Исключить молочные продукты.
Последствие: Недостаток кальция и магния.
Альтернатива: Выбирать нежирные варианты или растительные источники.
-
Ошибка: Полагаться только на добавки.
Последствие: Без движения кальций не усваивается.
Альтернатива: Сочетайте витамины с ежедневной физической активностью.
А что если уровень гормонов уже снижен?
Врач может назначить заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которая помогает восстановить баланс эстрогенов у женщин и предотвратить ускоренную потерю костной массы. У мужчин снижение тестостерона также может корректироваться под контролем специалиста.
Однако не стоит заниматься самолечением: гормональная терапия подбирается индивидуально и требует регулярного медицинского наблюдения.
FAQ
Можно ли предотвратить остеопороз без лекарств?
Да, при помощи питания, движения и солнечного света, который помогает вырабатывать витамин D.
Когда нужно проходить обследование на остеопороз?
Женщинам — после 45 лет, мужчинам — после 60, особенно при частых болях в спине.
Помогают ли физические упражнения?
Да, регулярная нагрузка укрепляет мышцы и стимулирует рост костной ткани.
Есть ли продукты, которые разрушают кости?
Избегайте избытка соли, кофеина и сладких газированных напитков — они вымывают кальций.
Мифы и правда
Миф 1. Остеопороз — это болезнь только пожилых.
Правда: Потеря костной массы начинается уже после 35 лет, просто долго остаётся незаметной.
Миф 2. Мужчины не болеют остеопорозом.
Правда: У мужчин заболевание встречается реже, но последствия — такие же серьёзные.
Миф 3. Если пить кальций, переломов не будет.
Правда: Без витамина D и физической активности кальций не усваивается.
