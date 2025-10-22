Малышева ударила коллегу — и показала, почему женские кости ломаются чаще мужских

В одном из выпусков программы "Жить здорово!" на Первом канале произошёл забавный момент, когда телеведущая и врач Елена Малышева в шутку стукнула своего соведущего, кардиолога Германа Гандельмана. Сцена вызвала улыбки у зрителей, но за ней скрывалась важная медицинская тема — остеопороз и различия в работе гормональной системы у мужчин и женщин.

Почему остеопороз чаще встречается у женщин

Передача была посвящена остеопорозу — заболеванию, при котором кости становятся хрупкими и теряют плотность. Главная причина — снижение уровня половых гормонов, влияющих на обмен кальция и состояние костной ткани.

"За прочность костной ткани человека отвечают в том числе половые гормоны — эстроген у женщин и тестостерон у мужчин", — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Эстроген играет ключевую роль в поддержании костной массы, помогая усваивать кальций и предотвращать разрушение костных клеток. После наступления менопаузы уровень этого гормона резко падает, из-за чего риск переломов у женщин возрастает в несколько раз.

"У нас драматическое падение [эстрогена] после 50, а у них до 90 их мужской половой гормон. Хоть бы хны, Герман Шаевич, хоть бы хны. Со своим половым гормоном ходите из угла в угол", — с юмором сказала врач Елена Малышева, сопровождая слова лёгким ударом по плечу соведущего.

Гормоны и прочность костей

Тестостерон у мужчин вырабатывается значительно дольше, чем эстроген у женщин. Даже после 70 лет его уровень снижается постепенно, что позволяет сохранять плотность костей и мышечную массу дольше. Именно поэтому мужчины реже страдают от переломов, связанных с остеопорозом.

У женщин же, напротив, гормональные изменения после менопаузы происходят резко: уровень эстрогена падает почти в пять раз. Без гормональной поддержки кости теряют до 2% плотности в год.