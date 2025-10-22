Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Малышева ударила коллегу — и показала, почему женские кости ломаются чаще мужских

Елена Малышева и Герман Гандельман обсудили различия в развитии остеопороза у мужчин и женщин

В одном из выпусков программы "Жить здорово!" на Первом канале произошёл забавный момент, когда телеведущая и врач Елена Малышева в шутку стукнула своего соведущего, кардиолога Германа Гандельмана. Сцена вызвала улыбки у зрителей, но за ней скрывалась важная медицинская тема — остеопороз и различия в работе гормональной системы у мужчин и женщин.

Почему остеопороз чаще встречается у женщин

Передача была посвящена остеопорозу — заболеванию, при котором кости становятся хрупкими и теряют плотность. Главная причина — снижение уровня половых гормонов, влияющих на обмен кальция и состояние костной ткани.

"За прочность костной ткани человека отвечают в том числе половые гормоны — эстроген у женщин и тестостерон у мужчин", — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Эстроген играет ключевую роль в поддержании костной массы, помогая усваивать кальций и предотвращать разрушение костных клеток. После наступления менопаузы уровень этого гормона резко падает, из-за чего риск переломов у женщин возрастает в несколько раз.

"У нас драматическое падение [эстрогена] после 50, а у них до 90 их мужской половой гормон. Хоть бы хны, Герман Шаевич, хоть бы хны. Со своим половым гормоном ходите из угла в угол", — с юмором сказала врач Елена Малышева, сопровождая слова лёгким ударом по плечу соведущего.

Гормоны и прочность костей

Тестостерон у мужчин вырабатывается значительно дольше, чем эстроген у женщин. Даже после 70 лет его уровень снижается постепенно, что позволяет сохранять плотность костей и мышечную массу дольше. Именно поэтому мужчины реже страдают от переломов, связанных с остеопорозом.

У женщин же, напротив, гормональные изменения после менопаузы происходят резко: уровень эстрогена падает почти в пять раз. Без гормональной поддержки кости теряют до 2% плотности в год.

Показатель Женщины (после 50 лет) Мужчины (после 50 лет)
Уровень гормонов Резкое падение эстрогена Постепенное снижение тестостерона
Риск остеопороза Высокий Низкий
Средний возраст первых переломов 55-60 лет После 70 лет
Потеря костной массы в год До 2% Около 0,5%

Как предотвратить развитие остеопороза

Хотя гендерные различия действительно существуют, предотвратить остеопороз можно в любом возрасте. Главное — укреплять кости с помощью питания, движения и контроля гормонального фона.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за уровнем витамина D. Он помогает усваивать кальций и поддерживает плотность костей.

  2. Добавьте в рацион кальций. Основные источники — молочные продукты, миндаль, кунжут, брокколи и сардины.

  3. Занимайтесь физической активностью. Особенно полезны ходьба, плавание, йога и упражнения с лёгкими утяжелителями.

  4. Регулярно проверяйте гормональный фон. Женщинам после 45 лет стоит сдавать анализы на эстрогены, мужчинам — на тестостерон.

  5. Избегайте курения и алкоголя. Они ускоряют потерю костной массы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать боли в спине и частые переломы.
    Последствие: Прогрессирование остеопороза без симптомов.
    Альтернатива: Пройти денситометрию (исследование плотности костей) раз в два года.

  • Ошибка: Исключить молочные продукты.
    Последствие: Недостаток кальция и магния.
    Альтернатива: Выбирать нежирные варианты или растительные источники.

  • Ошибка: Полагаться только на добавки.
    Последствие: Без движения кальций не усваивается.
    Альтернатива: Сочетайте витамины с ежедневной физической активностью.

А что если уровень гормонов уже снижен?

Врач может назначить заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которая помогает восстановить баланс эстрогенов у женщин и предотвратить ускоренную потерю костной массы. У мужчин снижение тестостерона также может корректироваться под контролем специалиста.

Однако не стоит заниматься самолечением: гормональная терапия подбирается индивидуально и требует регулярного медицинского наблюдения.

FAQ

Можно ли предотвратить остеопороз без лекарств?
Да, при помощи питания, движения и солнечного света, который помогает вырабатывать витамин D.

Когда нужно проходить обследование на остеопороз?
Женщинам — после 45 лет, мужчинам — после 60, особенно при частых болях в спине.

Помогают ли физические упражнения?
Да, регулярная нагрузка укрепляет мышцы и стимулирует рост костной ткани.

Есть ли продукты, которые разрушают кости?
Избегайте избытка соли, кофеина и сладких газированных напитков — они вымывают кальций.

Мифы и правда

Миф 1. Остеопороз — это болезнь только пожилых.
Правда: Потеря костной массы начинается уже после 35 лет, просто долго остаётся незаметной.

Миф 2. Мужчины не болеют остеопорозом.
Правда: У мужчин заболевание встречается реже, но последствия — такие же серьёзные.

Миф 3. Если пить кальций, переломов не будет.
Правда: Без витамина D и физической активности кальций не усваивается.

