Боль уходит без таблеток: секрет быстрого облегчения при остеохондрозе
Остеохондроз — это не просто хруст в спине. Боль возникает из-за мышечного спазма, сдавления нервов и снижения подвижности позвонков. Хорошая новость: уже за 10-15 минут можно облегчить состояние, если выполнить несколько простых упражнений.
Физиотерапевт Евгения Мурашкина поделилась доступными техниками, которые помогут снять напряжение в шее, пояснице и плечах.
Упражнения, которые работают
1. "Кошка-верблюд"
Отлично расслабляет поясницу. Встаньте на четвереньки и медленно прогибайте и округляйте спину.
Сделайте 8-10 повторений, двигаясь за счёт позвоночника, а не рук.
2. Поза эмбриона (в лежачем варианте)
Лягте на спину, подложите небольшую подушку под колени.
Сосредоточьтесь на дыхании: делайте медленные вдохи животом в течение 5-7 минут. Это снимает глубокий мышечный спазм.
3. Подбородок к груди
Сидя или лёжа мягко наклоняйте голову вперёд, приближая подбородок к грудной клетке.
Задержитесь в положении на 20-30 секунд, повторите 3 раза. Можно слегка помочь руками — но без давления.
Важно помнить
- во время обострения двигайтесь плавно, без рывков;
- в первые сутки допустимы холодные компрессы;
- не злоупотребляйте обезболивающими — лучше проконсультироваться с врачом;
- если боль сопровождается онемением или слабостью в конечностях, это может быть признаком защемления нерва — в этом случае нужно обратиться к специалисту.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru