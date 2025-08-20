Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль уходит без таблеток: секрет быстрого облегчения при остеохондрозе

Физиотерапевт Евгения Мурашкина назвала упражнения для снятия боли при остеохондрозе

Остеохондроз — это не просто хруст в спине. Боль возникает из-за мышечного спазма, сдавления нервов и снижения подвижности позвонков. Хорошая новость: уже за 10-15 минут можно облегчить состояние, если выполнить несколько простых упражнений.

Физиотерапевт Евгения Мурашкина поделилась доступными техниками, которые помогут снять напряжение в шее, пояснице и плечах.

Упражнения, которые работают

1. "Кошка-верблюд"
Отлично расслабляет поясницу. Встаньте на четвереньки и медленно прогибайте и округляйте спину.
Сделайте 8-10 повторений, двигаясь за счёт позвоночника, а не рук.

2. Поза эмбриона (в лежачем варианте)
Лягте на спину, подложите небольшую подушку под колени.
Сосредоточьтесь на дыхании: делайте медленные вдохи животом в течение 5-7 минут. Это снимает глубокий мышечный спазм.

3. Подбородок к груди
Сидя или лёжа мягко наклоняйте голову вперёд, приближая подбородок к грудной клетке.
Задержитесь в положении на 20-30 секунд, повторите 3 раза. Можно слегка помочь руками — но без давления.

Важно помнить

  • во время обострения двигайтесь плавно, без рывков;
  • в первые сутки допустимы холодные компрессы;
  • не злоупотребляйте обезболивающими — лучше проконсультироваться с врачом;
  • если боль сопровождается онемением или слабостью в конечностях, это может быть признаком защемления нерва — в этом случае нужно обратиться к специалисту.

