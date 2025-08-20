Боль уходит без таблеток: секрет быстрого облегчения при остеохондрозе

Остеохондроз — это не просто хруст в спине. Боль возникает из-за мышечного спазма, сдавления нервов и снижения подвижности позвонков. Хорошая новость: уже за 10-15 минут можно облегчить состояние, если выполнить несколько простых упражнений.

Физиотерапевт Евгения Мурашкина поделилась доступными техниками, которые помогут снять напряжение в шее, пояснице и плечах.

Упражнения, которые работают

1. "Кошка-верблюд"

Отлично расслабляет поясницу. Встаньте на четвереньки и медленно прогибайте и округляйте спину.

Сделайте 8-10 повторений, двигаясь за счёт позвоночника, а не рук.

2. Поза эмбриона (в лежачем варианте)

Лягте на спину, подложите небольшую подушку под колени.

Сосредоточьтесь на дыхании: делайте медленные вдохи животом в течение 5-7 минут. Это снимает глубокий мышечный спазм.

3. Подбородок к груди

Сидя или лёжа мягко наклоняйте голову вперёд, приближая подбородок к грудной клетке.

Задержитесь в положении на 20-30 секунд, повторите 3 раза. Можно слегка помочь руками — но без давления.

Важно помнить