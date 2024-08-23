Степашин за сохранение мавзолея Ленина: историческая ценность и необычность некрополя

Мавзолей на Красной площади можно сравнить с Кунсткамерой в Санкт-Петербурге, и его следует сохранить в текущем виде, заявил бывший премьер Сергей Степашин. Он отметил, что само здание не нужно сносить, поскольку оно красивое и сохранило 80% своего первоначального облика. Теперь там лежит не столько Ленин, сколько мумия, и люди приходят посмотреть на это из любопытства. Степашин выразил мнение, что вопрос о захоронении политика следовало решить в 1991 году, но сейчас это уже невозможно из-за изменившихся обстоятельств и демографических изменений.
Однако, он считает, что наличие некрополя у Кремлевской стены неуместно. Красная площадь теперь используется для развлечений: зимой там устраивают катки, проводят книжные салоны, ярмарки, концерты. Степашин вспомнил выступление Пола Маккартни, которое было как сказка. Но рядом с местами для отдыха находятся могилы и кладбища, что, по его мнению, не соответствует человеческим нормам. Он также отметил, что в стене захоронены как не самые достойные личности, так и великие люди.
Похороны революционеров и лидеров СССР у Кремлевской стены начались в 1919 году с Якова Свердлова, затем там были похоронены Михаил Фрунзе, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Иосиф Сталин, Клим Ворошилов, Семен Буденный, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. В нишах стены между Никольской и Спасской башнями находятся 114 урн с прахом революционеров, первых наркомов, руководителей Коминтерна, военачальников, ученых и космонавтов.
Степашин сообщил, что в 1998 году президент Борис Ельцин планировал захоронить Ленина, но от этого шага его отговорили в связи с экономическим кризисом и угрозой импичмента.
В России регулярно обсуждается вопрос захоронения тела первого лидера СССР. Начало этого года показало, что большинство россиян поддерживают вынос Ленина из мавзолея, однако мнения разделились: около половины хотят сделать это немедленно, а немного меньше предлагают подождать, пока не уйдет поколение, для которого он все еще значим. Каждый третий опрошенный выступил против любых изменений. За последние четыре года количество сторонников сохранения тела Ленина в мавзолее снизилось с 36% до 33%, как следует из исследования ВЦИОМа.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Lana.Banana , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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