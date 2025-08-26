Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осташков, Тверская область
Осташков, Тверская область
© commons.wikimedia.org by Ludvig14 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:28

Монастырь превратили в завод, а собор — в фабрику: что ещё пережил Осташков

Осташков на Селигере: история колокольни, соборов и театра Савиных

Город, где колокольню зовут часовой башней, а на гербе красуются рыбы, — это Осташков на южном берегу Селигера. Небольшой, но старинный, он хранит память о рыбаках и купцах, театральных труппах и фронтовом тыле. Всё это читается в его улицах и силуэтах.

От пристани к площади

Первая прогулка ведёт от причала к площади Свободы (бывшей Торговой). В XVIII веке её обрамляли каменные ряды, а доминантой была Преображенская церковь — на месте упокоения защитников города. В 1930-е и ряды, и храм разобрали на кирпич, но колокольня 1789 года уцелела. Без креста, со шпилем, она превратилась в "маяк" Селигера. Сегодня башня отреставрирована. На месте церкви — памятник Ленину, редкий "дуэт" вождя и разрушенной святыни.

Рядом — здание XIX века, задуманное для народного театра. Театральная жизнь зародилась в школе, но быстро вышла за пределы. Предприниматель Кондратий Савин отдал под спектакли свой дом.

Театр и Савины

Первая труппа была мужской: играли сапожники, маляры, художники. В 1859 году сюда приехала актриса Прасковья Орлова, вышла замуж за Фёдора Савина и осталась в городе. Она ставила и режиссировала, а в последний раз сыграла в 85 лет. Здание театра пережило госпиталь в войну, сегодня это Дом культуры.

Фамилия Савиных звучит повсюду. Кондратий Савин создал кожевенное производство: непромокаемые сапоги "осташи" покупали в России и Европе. В 1812 году он снабжал армию, за заслуги получил дворянство. К середине XIX века у Савиных было 37 заводов.

В 1830 году Савин основал первую в России общественную пожарную команду: с баграми, ведрами, конными трубами. Для неё построили депо и каланчу. Новая каланча сохранилась и ждёт реставрации.

Память о войне

В четырёх километрах от города проходила линия фронта. В 1958 году установили памятник партизанам Калининской области. Среди героев — Лиза Чайкина, уроженка села Пена: пойманная предателями, она не выдала товарищей и погибла со словами: "Наши придут. Победа будет за нами!"

Евстафьевская улица

Здесь селились богатые купцы. В 1890 году пожар унёс жизнь городского головы Фёдора Савина. Его вдова, актриса Прасковья Орлова, профинансировала часовню Ксении Петербургской и новый дом для пострадавших.

Рядом — место древнего острога (1587). Здесь же стоит Вальский столп — барочная часовня иконы Смоленской Божьей Матери, поставленная в 1785 году на месте въездных ворот крепости.

Дома художников и шкиперов

На Евстафьевской жил род художников Митиных-Потаповых. Самый известный — Макарий Потапов, создатель портретов для "Титулярника", возможно, первый портретист Петра I.

На соседних улицах сохранились усадьбы купцов и шкиперов. Осташков был судостроительным городом: первый корабль Савина назывался "Осташ", а дома морских людей украшали медальоны с инструментами.

Набережный сад и соборы

Через Набережный сад открывается вид на озеро. Здесь — памятник рыбаку с удочкой, любимый горожанами.

На Ленинском проспекте — Вознесенский собор, восстановленный 26-летним архитектором Иваном Суравковым. В советское время здесь работала фабрика. Неподалёку бывшая гостиница Лутковских и городской управы: фасады тянут на "петербургскую школу".

Суравков построил и для себя дом-мастерскую, но после пожара он обветшал. В 1930-е архитектор спасался бегством, затем умер в блокадном Ленинграде.

Главная доминанта — Троицкий собор (1697). Его посетил Александр I, горожане встречали его криками "Ура!". Позже храм использовали как пекарню, затем разместили музей. Рядом — Воскресенский собор, ныне концертная площадка.

Житный остров

К городу ведёт дамба, построенная в 1853 году Фёдором Савиным. Здесь — Богородицкий Житенный монастырь, основанный в 1716 году Петром I. В советские годы он был маслозаводом, в XXI веке началось возрождение. Сегодня здесь живут монахини, а их "Царь-Налим" — пирог в виде рыбы — признан лучшим на фестивале "Селигерский рыбник".

Госпитальный город

Железная дорога пришла в 1907 году, первый вокзал разрушила война. В Великую Отечественную Осташков стал огромным госпиталем: лучшие здания отдавали раненым, тысячи жизней были спасены. На въезде в город — памятник железнодорожнику и партизану Константину Заслонову.

А на площади — памятник медсестре: юная, спешащая, она словно вновь идёт в перевязочную после тяжёлой смены.

Финал

Лучший финал прогулки — набережная Селигера и вид с воды. С озера город виден во всей полноте: рыбацкий, торговый, ремесленный и очень живой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Европа, курорты, море, отдых, недооценённые направления, бархатный сезон, бюджет сегодня в 8:12

Экзотические курорты: страны Северной Африки, где проще всего отдыхать россиянам

Северная Африка открывает россиянам доступ к экзотике без сложных виз. Разбираем страны, куда можно поехать отдыхать свободно и комфортно.

Читать полностью » ТОП-7 европейских стран с недооценёнными курортами сегодня в 7:09

Личный опыт: где в Европе отдых оказался дешевле и спокойнее

Европа — это не только Италия, Испания и Греция. Есть страны с недооценёнными курортами, где цены ниже, а отдых ничуть не хуже.

Читать полностью » Северная Африка для туристов: сравнение популярных стран сегодня в 6:02

Северная Африка глазами путешественника: какие страны безопаснее и интереснее

Тунис, Марокко и Египет — три страны Северной Африки, которые чаще всего выбирают туристы. Сравниваем их: где комфортнее и удобнее отдыхать.

Читать полностью » Как найти недооценённые направления для отдыха в сентябре сегодня в 5:45

Секретные места бархатного сезона: где туристов почти нет

Сентябрьский отпуск не обязательно проводить в «стандартных» странах. Делюсь приёмами, как находить недооценённые направления, где море тёплое, а туристов мало.

Читать полностью » Недооцененные направления: чем удивляет Тунис в бархатный сезон сегодня в 4:41

Тунис без стереотипов: страна, от которой я не ждал многого, но удивился

Я ехал в Тунис без больших ожиданий, а вернулся с ощущением открытия. Делюсь личным опытом: что удивило и почему отдых здесь оказался особенным.

Читать полностью » Экзотические направления для бархатного сезона: обзор для россиян сегодня в 3:38

Бархатный сезон: необычные направления для туристов из России

Бархатный сезон — это не только Турция или Сочи. Для россиян есть и более необычные направления, где осенью море тёплое, а впечатления совсем другие.

Читать полностью » Правила провоза еды и напитков в самолёте: что разрешено, а что изымут при досмотре сегодня в 2:16

Пассажир открыл сумку в аэропорту — челюсть отвисла от того, что реально можно брать в самолёт

Какие продукты и напитки разрешено брать в ручную кладь: новые правила авиакомпаний, исключения для детей и хитрости опытных пассажиров.

Читать полностью » Мавританский поезд длиной 2,8 км ежедневно преодолевает 640 километров пустыни сегодня в 1:16

640 километров в день по раскалённым пескам — такое под силу только этому гиганту

Один из самых длинных поездов мира пересекает пустыню Сахара. Его история полна драматических событий, а путешествие на нём похоже на настоящее испытание.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов раскритиковал идею включить песни Shaman в школьную программу
Спорт и фитнес

Почему щёлкает бедро при упражнениях на пресс: объяснил физиотерапевт Сэмюэл Чан
Дом

Как перевезти посуду и бокалы без потерь — советы
Питомцы

Исследование выявило опасность сырого мяса для здоровья домашних животных и их владельцев
Красота и здоровье

Медики советуют ежегодно проверять давление, сахар и холестерин после 35 лет
Наука и технологии

Что скрывает Эверест: как геология формирует высоту и что нас ждёт в будущем
Наука и технологии

От бронзы до средневековья: ключевые открытия археологов в окрестностях Кисловодска
Авто и мото

Стоп-сигналы горят даже без нажатия педали: но эта функция в авто хранит неожиданный секрет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru