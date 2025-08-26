Монастырь превратили в завод, а собор — в фабрику: что ещё пережил Осташков

Город, где колокольню зовут часовой башней, а на гербе красуются рыбы, — это Осташков на южном берегу Селигера. Небольшой, но старинный, он хранит память о рыбаках и купцах, театральных труппах и фронтовом тыле. Всё это читается в его улицах и силуэтах.

От пристани к площади

Первая прогулка ведёт от причала к площади Свободы (бывшей Торговой). В XVIII веке её обрамляли каменные ряды, а доминантой была Преображенская церковь — на месте упокоения защитников города. В 1930-е и ряды, и храм разобрали на кирпич, но колокольня 1789 года уцелела. Без креста, со шпилем, она превратилась в "маяк" Селигера. Сегодня башня отреставрирована. На месте церкви — памятник Ленину, редкий "дуэт" вождя и разрушенной святыни.

Рядом — здание XIX века, задуманное для народного театра. Театральная жизнь зародилась в школе, но быстро вышла за пределы. Предприниматель Кондратий Савин отдал под спектакли свой дом.

Театр и Савины

Первая труппа была мужской: играли сапожники, маляры, художники. В 1859 году сюда приехала актриса Прасковья Орлова, вышла замуж за Фёдора Савина и осталась в городе. Она ставила и режиссировала, а в последний раз сыграла в 85 лет. Здание театра пережило госпиталь в войну, сегодня это Дом культуры.

Фамилия Савиных звучит повсюду. Кондратий Савин создал кожевенное производство: непромокаемые сапоги "осташи" покупали в России и Европе. В 1812 году он снабжал армию, за заслуги получил дворянство. К середине XIX века у Савиных было 37 заводов.

В 1830 году Савин основал первую в России общественную пожарную команду: с баграми, ведрами, конными трубами. Для неё построили депо и каланчу. Новая каланча сохранилась и ждёт реставрации.

Память о войне

В четырёх километрах от города проходила линия фронта. В 1958 году установили памятник партизанам Калининской области. Среди героев — Лиза Чайкина, уроженка села Пена: пойманная предателями, она не выдала товарищей и погибла со словами: "Наши придут. Победа будет за нами!"

Евстафьевская улица

Здесь селились богатые купцы. В 1890 году пожар унёс жизнь городского головы Фёдора Савина. Его вдова, актриса Прасковья Орлова, профинансировала часовню Ксении Петербургской и новый дом для пострадавших.

Рядом — место древнего острога (1587). Здесь же стоит Вальский столп — барочная часовня иконы Смоленской Божьей Матери, поставленная в 1785 году на месте въездных ворот крепости.

Дома художников и шкиперов

На Евстафьевской жил род художников Митиных-Потаповых. Самый известный — Макарий Потапов, создатель портретов для "Титулярника", возможно, первый портретист Петра I.

На соседних улицах сохранились усадьбы купцов и шкиперов. Осташков был судостроительным городом: первый корабль Савина назывался "Осташ", а дома морских людей украшали медальоны с инструментами.

Набережный сад и соборы

Через Набережный сад открывается вид на озеро. Здесь — памятник рыбаку с удочкой, любимый горожанами.

На Ленинском проспекте — Вознесенский собор, восстановленный 26-летним архитектором Иваном Суравковым. В советское время здесь работала фабрика. Неподалёку бывшая гостиница Лутковских и городской управы: фасады тянут на "петербургскую школу".

Суравков построил и для себя дом-мастерскую, но после пожара он обветшал. В 1930-е архитектор спасался бегством, затем умер в блокадном Ленинграде.

Главная доминанта — Троицкий собор (1697). Его посетил Александр I, горожане встречали его криками "Ура!". Позже храм использовали как пекарню, затем разместили музей. Рядом — Воскресенский собор, ныне концертная площадка.

Житный остров

К городу ведёт дамба, построенная в 1853 году Фёдором Савиным. Здесь — Богородицкий Житенный монастырь, основанный в 1716 году Петром I. В советские годы он был маслозаводом, в XXI веке началось возрождение. Сегодня здесь живут монахини, а их "Царь-Налим" — пирог в виде рыбы — признан лучшим на фестивале "Селигерский рыбник".

Госпитальный город

Железная дорога пришла в 1907 году, первый вокзал разрушила война. В Великую Отечественную Осташков стал огромным госпиталем: лучшие здания отдавали раненым, тысячи жизней были спасены. На въезде в город — памятник железнодорожнику и партизану Константину Заслонову.

А на площади — памятник медсестре: юная, спешащая, она словно вновь идёт в перевязочную после тяжёлой смены.

Финал

Лучший финал прогулки — набережная Селигера и вид с воды. С озера город виден во всей полноте: рыбацкий, торговый, ремесленный и очень живой.