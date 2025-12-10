Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:22

Остановки под запретным куполом: Госдума готовит новый удар по продаже сигарет и вейпов

Комитет Госдумы поддержал исключения для единственных торговых точек — Сергей Леонов

Законопроект о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта может получить дополнительные исключения для небольших населённых пунктов. Об этом сообщает ТАСС. Поправки предлагается внести ко второму чтению, а профильный комитет Госдумы готов их поддержать.

Предлагаемые изменения и их основания

Законодательная инициатива Хабаровского края была внесена на рассмотрение Госдумы в мае 2025 года и в октябре прошла первое чтение. Документ расширяет уже действующие ограничения, согласно которым табачная продукция запрещена к продаже на вокзалах, в аэропортах, портах и метрополитенах. Теперь запрет хотят распространить и на торговые точки, расположенные на остановках городского и пригородного транспорта.

В процессе подготовки ко второму чтению поступил пакет поправок. Их суть заключается в том, чтобы разрешить продажу табачной и никотинсодержащей продукции в тех населённых пунктах, где единственный торговый объект находится именно на остановке. По словам Сергея Леонова, такая оговорка позволит не оставлять жителей небольших поселений без легальной точки продажи.

"В основной из них предлагается сделать исключение для небольших населённых пунктов, если это единственный торговый объект табачной продукции. Комитет поддержит эти поправки", — сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Позиция комитета и аргументы в пользу ограничений

Вместе с тем Сергей Леонов подчёркивает, что сам подход к размещению табачных магазинов на остановках вызывает серьёзные вопросы. Он отмечает, что такие места изначально являются зонами скопления людей, и распространение табачной и никотинсодержащей продукции там усиливает риски пассивного курения.

"Это потенциально место скопления людей, которые ждут свой транспорт. Поэтому законопроект станет дополнительным заслоном, ограничивающим продажу как сигарет, так и вейпов, и защитит граждан от пассивного курения", — объяснил депутат.

Комитет намерен рекомендовать принять законопроект ко второму чтению. По оценке его председателя, эти меры особенно важны в контексте защиты молодых людей от воздействия табачных изделий и альтернативных никотиновых продуктов.

"Убежден, что таким шагом мы оградим наше население, в том числе молодежь, не только от табачной продукции, но и от вейпов", — заключил Сергей Леонов.

Контекст и дальнейшие шаги

Действующее законодательство уже ограничивает продажу табачной продукции в местах транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты, а также станции метро. В инициативе Хабаровского края предлагается логическое продолжение этих норм — запрет торговли в ларьках на остановках, где люди неизбежно находятся в непосредственной близости друг от друга.

Поправки, обсуждаемые в комитете, не отменяют общий курс на усиление ограничений, а лишь адаптируют его к условиям малых городов. После прохождения второго чтения документ будет вынесен на рассмотрение депутатов в окончательной редакции.

