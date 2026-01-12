Остановить боевые действия любой ценой: Трамп увязал прогресс по Украине с гуманитарной задачей

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в вопросе урегулирования на Украине, по его оценке, наметилось продвижение. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова американского лидера, который увязал свои усилия с желанием остановить боевые действия и сократить число жертв.

Заявление о "прогрессе" в урегулировании

Трамп выразил мнение, что добивается прогресса в направлении разрешения украинского конфликта. В сообщении агентства подчеркивается, что речь идет именно о его оценке происходящего и динамики процесса. При этом конкретные детали или параметры, по которым политик фиксирует продвижение, в приведенных высказываниях не уточняются.

Акцент в заявлении сделан на гуманитарной мотивации и стремлении остановить происходящее. Трамп обозначил свою роль как попытку повлиять на ситуацию настолько, насколько это возможно в рамках его полномочий и политических инструментов. В таком изложении "прогресс" звучит как часть более широкой линии, где ключевой аргумент — сохранение жизней.

Мотивация: остановить конфликт и сохранить жизни

В цитируемых ТАСС словах Трамп отдельно выделил тему человеческих потерь. Он связал свои действия с целью прекратить происходящее и тем самым предотвратить дальнейшие жертвы. Формулировки политика в этой части звучат максимально прямолинейно и без уточнения механизма, который должен привести к желаемому результату.

"Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить это", — подчеркнул президент США Дональд Трамп.

В итоге позиция американского лидера в пересказе агентства строится вокруг двух тезисов: наличие "прогресса" и приоритет сохранения жизней. Трамп повторил, что рассчитывает на продвижение к разрешению конфликта, представляя это как задачу по прекращению боевых действий. Дополнительные комментарии о сроках, форматах или участниках возможного урегулирования в приведенных высказываниях не приводятся.