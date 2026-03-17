В Северной Осетии запустят системную программу, направленную на сохранение и поддержку осетинского языка в образовательных учреждениях. Решение принято 16 марта по итогам аппаратного совещания с участием главы республики Сергея Меняйло. Основной акцент сделают на интеграции изучения языка, истории и традиций региона в школьную программу. Инициатива коснется широкого охвата учащихся в рамках работы профильных ведомств.

Детали образовательной инициативы

Разработка новой стратегии поручена министерству образования и науки республики во взаимодействии с министерством культуры. Основная цель — создать устойчивую базу для изучения национальной культуры непосредственно в школьной среде. Чиновники планируют задействовать как профильных педагогов, так и специалистов Центра по поддержке осетинского языка.

Сергей Меняйло подчеркнул, что системная работа с подрастающим поколением должна начинаться с ранних этапов обучения. По его словам, сохранение культурного кода и языковых навыков — это фундамент для будущего воспитания, требующий вовлечения квалифицированных кадров в процесс преподавания.

"Привлечение экспертного сообщества и учителей к разработке таких программ — необходимый шаг для трансляции культурного наследия. Крайне важно, чтобы дети воспринимали изучение родного языка не как формальное задание, а как живую часть своей идентичности и истории. Подобные инициативы позволяют укрепить региональную самобытность в долгосрочной перспективе. Слаженная работа министерств станет ключевым фактором успеха реализации проекта", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Законодательное закрепление статуса

Республиканские власти готовят базу для принятия закона о государственном языке. Этот нормативный акт призван юридически закрепить статус двух официальных языков на территории субъекта. В документе ключевую роль отведут русскому и осетинскому языкам как равноправным элементам государственной системы.

Данный шаг рассматривается как часть комплексной работы по защите интересов населения и обеспечению функционирования языка в официальном поле. Законодатели стремятся создать правовой механизм, который подтвердит значимость осетинского языка на государственном уровне. Подобные перемены требуют тщательной проработки юридических формулировок.

Правовой статус языка поможет упорядочить его использование в документообороте и общественных сферах. Это создаст необходимые условия для планомерной поддержки национальной культуры. Планируется, что новый закон станет логическим продолжением текущей просветительской политики руководства региона.

Лингвистическая ситуация в регионе

Осетинский язык принадлежит к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков, что выделяет его как уникальный лингвистический объект. Однако тревожные показатели указывают на постепенную утрату навыков повседневного общения среди молодежи. Согласно статистике ЮНЕСКО, около 80% первоклассников, чьи семьи являются этническими осетинами, на текущий момент не владеют родным языком в достаточном объеме.

Столь высокая доля детей, у которых осетинский не является языком общения, выводит вопрос просвещения на приоритетные позиции для образовательной системы. Эксперты отмечают, что пассивное владение или отсутствие навыков речи у детей требует более интенсивных методик обучения. Новая программа призвана изменить сложившуюся динамику через внедрение современных подходов в школах.

Изучение корней своего народа и языковой практики через институциональную поддержку поможет предотвратить дальнейшее сужение носителей языка. Вопрос сохранения лингвистического разнообразия в регионе остается дискуссионным, но системный подход министерств обещает заложить основы для изменения ситуации в ближайшие годы.