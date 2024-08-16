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В России имеется подходящая вакцина от оспы обезьян
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Вакцина, разработанная в РФ в 2022 году подходит для профилактики оспы обезьян.

В России имеется подходящая вакцина от оспы обезьян

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора имеется вакцина, подходящая для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрировала вакцину четвертого поколения "ОртопоксВак", предназначенную для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, включая оспу обезьян. Эта вакцина является технологически передовым препаратом мирового уровня и была разработана в течение нескольких лет.

Разработка вакцины "ОртопоксВак" началась в 2009 году и прошла все необходимые этапы. В октябре 2022 года получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Вакцина "ОртопоксВак" представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и обладает высоким профилем безопасности.

Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте. В ответ на это глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян, и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом.

Фото: From Wikimedia Commons/ mos.ru

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