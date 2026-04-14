Оспа обезьян подбирается незаметно: первые симптомы легко спутать с десятками болезней

Оспа обезьян в большинстве случаев не представляет серьезной угрозы, но требует внимательности со стороны врачей, пояснил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. О симптомах и рисках заболевания он рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание АиФ-Москва рассказало о том, что в больницу Подмосковья госпитализировали еще одного пациента с подтвержденной оспой обезьян. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Жемчугов отметил, что заболевание не является высокоопасным, однако требует точной диагностики, особенно при появлении сыпи. По его словам, вирус имеет природные источники и может распространяться при контактах, в том числе завозиться из других стран.

Он пояснил, что под названием "оспа обезьян" скрывается инфекция, связанная не столько с приматами, сколько с другими переносчиками.

"Носители в природе Африки это мелкие грызуны. А у обезьян это уже вторичная инфекция, они заражаются от грызунов. Опасность небольшая для людей. Хотя в Африке есть и погибшие от нее", — отметил Жемчугов.

Специалист добавил, что симптомы заболевания во многом схожи с другими вирусными инфекциями: повышается температура, появляется сыпь, которую легко спутать с аллергией или другими болезнями.

"Сыпь появляется на третий-пятый день после заражения, инкубационный период до двух недель. Температура как при вирусной инфекции", — рассказал иммунолог.

В связи с этим он рекомендует при любых высыпаниях проводить лабораторную диагностику, чтобы исключить разные варианты инфекции, включая оспу обезьян.

"Противовоспалительная терапия, не допускать высокой температуры, потому что это опасно. А так, все как обычно. Надо делать тесты, в том числе и на обезьянью оспу, на корь, на краснуху", — порекомендовал специалист.

По словам Жемчугова, меньшему риску подвержены люди, которые в детстве получили вакцину от оспы.