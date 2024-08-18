Карл III приказал убрать охрану из особняка Роял-Лодж, чтобы выселить оттуда своего брата принца Эндрю

Король Великобритании Карл III решил принять серьёзные меры, чтобы убедить своего младшего брата принца Эндрю покинуть принадлежащий королевской семье особняк Роял-Лодж. Особняк занимает принц Эндрю со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон.

Недавно король распорядился уволить личную охрану принца. Ранее она состояла из десяти человек, но теперь её не будет. Это решение значительно усилило давление на принца Эндрю.

В этом году король предлагал принцу Эндрю и его бывшей супруге Саре Фергюсон занять коттедж Фрогмор, который ранее принадлежал принцу Гарри и его жене Меган Маркл. Однако пара отказалась от этого предложения.

Личная охрана обеспечивала безопасность особняка с 2022 года. Тогда Карл III лишил принца Эндрю государственной охраны, которая финансировалась за счёт налогоплательщиков. Несмотря на неудачные попытки вернуть это право, теперь частная охрана покинет территорию Роял-Лоджа к концу октября.

Кроме того, Карл III может лишить принца Эндрю ежегодных выплат в размере 4 миллионов фунтов. Это может произойти из-за скандальной репутации принца, возникшей из-за обвинений в изнасиловании, которые выдвинула правозащитница Вирджиния Джуффре.

Хотя принц Эндрю выплатил компенсацию и судебное разбирательство было прекращено, он не признал своей вины. В результате скандала и последовавшего судебного процесса Букингемский дворец лишил принца почётных воинских званий и королевских патронажей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Carfax2 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)