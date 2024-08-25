Красные линии в Париже: Павловски назвал арест Дурова пресечением допустимых границ

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски выразил возмущение действиями французских властей, которые задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Павловски заявил, что Франция перешла допустимые границы, задержав Дурова, и подчеркнул, что ранее французские власти уже угрожали его собственному сервису.

В своем сообщении в соцсетях Павловски отметил, что арест Дурова мог быть связан с его отказом вводить цензуру на платформе Telegram.

Павловски заверил, что Rumble не намерен мириться с таким поведением и будет использовать все доступные законные методы для защиты свободы слова. Он также выразил надежду на скорейшее освобождение Дурова.

Согласно сообщениям французских СМИ, Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже после того, как он вышел из частного самолета, прибывшего из Азербайджана.

По информации прессы, Дуров, обладающий французским гражданством, был внесен в список разыскиваемых лиц во Франции.

Французские власти подозревают его в причастности к ряду преступлений, включая отказ в сотрудничестве с властями, терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Сообщается, что бизнесмену могут быть предъявлены серьезные обвинения, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока избегают контактов по поводу задержания Дурова, что вызывает обеспокоенность и вопросы относительно дальнейших действий.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿