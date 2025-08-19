Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Электростанция
Электростанция
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:11

Фукуока вошла в историю: там заработала станция, которой нет больше нигде в Азии

Япония открыла первую промышленную осмотическую электростанцию во Фукуоке

На юго-западе Японии, в префектуре Фукуока, в августе 2025 года заработала первая в стране осмотическая электростанция. Она использует энергию разницы в солёности морской и пресной воды, превращая её в электричество. Этот проект стал не только технической новинкой, но и шагом к будущему с устойчивыми и экологичными источниками энергии.

Как работает энергия осмоса

В основе технологии лежит процесс переноса молекул пресной воды через полупроницаемую мембрану в сторону более солёной жидкости. Соли при этом остаются на месте, а возникающее давление приводит в действие турбины. Таким образом, невидимый глазу процесс превращается в источник механической энергии.

Главное преимущество осмотической энергии — её стабильность: станция не зависит ни от солнца, ни от ветра. Кроме того, она не производит выбросов углерода, что делает её особенно ценной в контексте глобальной борьбы с изменением климата.

Для чего нужна новая станция

Электростанция во Фукуоке рассчитана на производство около 880 000 киловатт-часов энергии в год. Полученная энергия в первую очередь питает местную опреснительную установку, обеспечивающую чистой водой город и прилегающие районы. Таким образом, проект одновременно решает две ключевые задачи — производство электричества и устойчивое водоснабжение.

От Норвегии к Японии через Данию

Первая подобная установка появилась ещё в 2009 году в Норвегии, недалеко от Осло-фьордов. Тогда электростанция носила экспериментальный характер, но именно она заложила основу для дальнейших разработок.

Японский проект, в свою очередь, основан на датской технологии, представленной в 2023 году. Теперь Япония стала второй страной в мире, внедрившей осмотическую энергетику в промышленном масштабе.

Преимущества и вызовы

Несмотря на перспективность технологии, перед учёными и инженерами всё ещё стоят задачи по удешевлению мембран и повышению их долговечности. Однако новые материалы, уже применяемые в японской станции, дают надежду на скорое решение этих проблем.

Главный плюс осмоса в том, что он обеспечивает предсказуемую подачу энергии в отличие от солнца и ветра. Для регионов, где встречаются морская и пресная вода, это может стать настоящим энергетическим прорывом.

Шаг в будущее

Японская электростанция во Фукуоке — это не просто технологический проект, а пример того, как возобновляемая энергия может гармонично сочетаться с потребностями общества. Она укрепляет энергетическую независимость страны и открывает новые горизонты для устойчивого развития.

Такой шаг показывает, что Япония готова предлагать миру не только инновационные решения, но и модель будущего, где природные ресурсы используются максимально рационально.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли древнюю мастерскую неандертальцев в Польше возрастом 70 000 лет вчера в 20:38

Как древние люди ремонтировали орудия 70 000 лет назад? Археологи раскрыли секрет

Открытие неандертальской мастерской в Польше раскрывает новые горизонты понимания жизни древних людей, их технологий и повседневных привычек.

Читать полностью » Нарушения сна из-за ночной работы влияют на репродуктивное здоровье женщин — исследование вчера в 20:23

Биологические часы против графика: как ночная работа разрушает организм женщин

Учёные предупреждают: ночные смены опасны для женского здоровья. Исследование выявило сбои цикла, гормональные нарушения и осложнения при беременности.

Читать полностью » Нейробиологи выявляют связь между дофамином и тягой к сладкому вчера в 19:31

Непреодолимое желание: почему мы едим больше при виде сладкого

Даже если вы не голодны, вид чужого десерта может разбудить аппетит. Учёные выяснили, почему так происходит и как дофамин влияет на наше пищевое поведение.

Читать полностью » Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей вчера в 19:17

Несовместимость на уровне нейронов: почему некоторые люди никогда не станут вам близки

Учёные выяснили: друзья не случайны. Чем сильнее совпадает работа мозга у людей, тем выше шанс, что они станут близкими. Исследование раскрывает нейронные механизмы дружбы.

Читать полностью » Учёные синтезировали лонсдейлит – алмаз на 58% прочнее обычного вчера в 18:26

Алмаз, которого не должно быть: как учёные обманули природу

Учёные впервые создали лонсдейлит — алмаз с гексагональной структурой, который может быть прочнее обычного. Как это изменит промышленность?

Читать полностью » Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis вчера в 18:11

Удивительная жизнь: как маленький кенгуру мог бы изменить наш взгляд на диких животных

В Австралии нашли останки древнего кенгуру — Dorcopsoides cowpatensis. Как он связан с современными валлаби и почему исчез? Новое исследование раскрывает тайны эволюции.

Читать полностью » Китайские учёные разработали новый метод лечения генетических заболеваний вчера в 17:21

Глухота и анемия: как новые методы лечения могут вернуть радость жизни

Китайские учёные совершили прорыв в генной терапии, открыв путь к лечению глухоты и анемии. Эксперименты на мышах подтвердили: теперь можно не только исправлять мутации, но и предотвращать их последствия.

Читать полностью » Учёные из Университета Монаша обнаружили древних зубатых китов в Австралии вчера в 17:08

Находка века: в Австралии обнаружили самого маленького кита в истории

Узнайте о новом виде млекопитающих, Janjucetus dullardi, найденном в Австралии. Эти крошечные киты могли бы стать символом страны, как кенгуру.

Читать полностью »

Новости
Дом

Настурция, алиссум и календула украсят балкон до первых морозов
Культура и шоу-бизнес

Джош Холлоуэй сыграет главную роль в фильме по роману "Одной секундой позже" Уильяма Форстена
Авто и мото

Автоэлектрик: аккумулятор почти не заряжается на холостом ходу двигателя
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм, физиотерапевт: снижение VO₂ max до 20% происходит за месяц без кардио
Питомцы

Ветеринары рассказали, что чаще всего собаки пугаются громких звуков и фейерверков
Садоводство

5 креативных идей: как использовать поврежденные терракотовые горшки
Авто и мото

Коллекция автомобилей Алена Делона: Ferrari, Maserati и Lancia из его гаража
Спорт и фитнес

Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru