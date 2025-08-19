Фукуока вошла в историю: там заработала станция, которой нет больше нигде в Азии

На юго-западе Японии, в префектуре Фукуока, в августе 2025 года заработала первая в стране осмотическая электростанция. Она использует энергию разницы в солёности морской и пресной воды, превращая её в электричество. Этот проект стал не только технической новинкой, но и шагом к будущему с устойчивыми и экологичными источниками энергии.

Как работает энергия осмоса

В основе технологии лежит процесс переноса молекул пресной воды через полупроницаемую мембрану в сторону более солёной жидкости. Соли при этом остаются на месте, а возникающее давление приводит в действие турбины. Таким образом, невидимый глазу процесс превращается в источник механической энергии.

Главное преимущество осмотической энергии — её стабильность: станция не зависит ни от солнца, ни от ветра. Кроме того, она не производит выбросов углерода, что делает её особенно ценной в контексте глобальной борьбы с изменением климата.

Для чего нужна новая станция

Электростанция во Фукуоке рассчитана на производство около 880 000 киловатт-часов энергии в год. Полученная энергия в первую очередь питает местную опреснительную установку, обеспечивающую чистой водой город и прилегающие районы. Таким образом, проект одновременно решает две ключевые задачи — производство электричества и устойчивое водоснабжение.

От Норвегии к Японии через Данию

Первая подобная установка появилась ещё в 2009 году в Норвегии, недалеко от Осло-фьордов. Тогда электростанция носила экспериментальный характер, но именно она заложила основу для дальнейших разработок.

Японский проект, в свою очередь, основан на датской технологии, представленной в 2023 году. Теперь Япония стала второй страной в мире, внедрившей осмотическую энергетику в промышленном масштабе.

Преимущества и вызовы

Несмотря на перспективность технологии, перед учёными и инженерами всё ещё стоят задачи по удешевлению мембран и повышению их долговечности. Однако новые материалы, уже применяемые в японской станции, дают надежду на скорое решение этих проблем.

Главный плюс осмоса в том, что он обеспечивает предсказуемую подачу энергии в отличие от солнца и ветра. Для регионов, где встречаются морская и пресная вода, это может стать настоящим энергетическим прорывом.

Шаг в будущее

Японская электростанция во Фукуоке — это не просто технологический проект, а пример того, как возобновляемая энергия может гармонично сочетаться с потребностями общества. Она укрепляет энергетическую независимость страны и открывает новые горизонты для устойчивого развития.

Такой шаг показывает, что Япония готова предлагать миру не только инновационные решения, но и модель будущего, где природные ресурсы используются максимально рационально.