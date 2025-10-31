Холодная пауза против горячих слов: как ответить на оскорбление и не потерять самоуважение

Не стоит отвечать агрессией на оскорбления, важно сохранять достоинство и выдержку. О том, как реагировать на подобные высказывания, в беседе с MoneyTimes рассказала психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова.

Она подчеркнула, что способ реагирования зависит от того, кто именно оскорбляет и насколько этот человек значим для вас. Если это близкий или уважаемый человек, нужно взять паузу, не отвечать агрессией и подумать, как поступить дальше.

"Выигрывает в любой ситуации тот, кто ведет себя максимально достойно", — отметила эксперт.

Если же оскорбление исходит от случайного прохожего, по ее словам, реагировать не стоит вовсе.

Она также отметила, что в ситуации, когда оскорбления исходят от людей с более высоким статусом, важно сохранять самообладание.

"Если субординация выше, вы никак не сможете отреагировать. Надо выдержать паузу, подумать и вести себя максимально достойно в этой ситуации", — подчеркнула психолог.

По словам Поляновой, решающую роль играет интонация, с которой человек реагирует на оскорбление.