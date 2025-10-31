Холодная пауза против горячих слов: как ответить на оскорбление и не потерять самоуважение
Не стоит отвечать агрессией на оскорбления, важно сохранять достоинство и выдержку. О том, как реагировать на подобные высказывания, в беседе с MoneyTimes рассказала психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова.
Она подчеркнула, что способ реагирования зависит от того, кто именно оскорбляет и насколько этот человек значим для вас. Если это близкий или уважаемый человек, нужно взять паузу, не отвечать агрессией и подумать, как поступить дальше.
"Выигрывает в любой ситуации тот, кто ведет себя максимально достойно", — отметила эксперт.
Если же оскорбление исходит от случайного прохожего, по ее словам, реагировать не стоит вовсе.
Она также отметила, что в ситуации, когда оскорбления исходят от людей с более высоким статусом, важно сохранять самообладание.
"Если субординация выше, вы никак не сможете отреагировать. Надо выдержать паузу, подумать и вести себя максимально достойно в этой ситуации", — подчеркнула психолог.
По словам Поляновой, решающую роль играет интонация, с которой человек реагирует на оскорбление.
"Никаких угроз быть не должно. Все должно быть максимально достойно. Угроза — это агрессивная реакция. Агрессия всегда рождает агрессию", — заключила эксперт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru