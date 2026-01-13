Сказал в мессенджере, ответил в суде: в каком случае за сообщения можно получить штраф

Оскорбление в голосовых сообщениях является субъективным понятием и требует юридической экспертизы с учетом контекста сказанного, рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. Он прокомментировал NewsInfo ответственность за высказывания в мессенджерах.

Ключевым фактором при оценке голосовых сообщений, по словам эксперта, становится не только само слово, но и его контекст, а также восприятие сказанного конкретным человеком.

"Оскорбление — это субъективное понятие. Есть ненормативная лексика, которая определена словарями Ожегова, там слова, которые носят явный негативный характер. Что касательно оскорблений, это особо субъективно, кого-то обозвали, кто-то посчитал, что это оскорбление, а кто-то не считает это оскорблением", — пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что для определения того, является ли сообщение оскорбительным, проводятся специальные экспертизы.

"Провести юридическую экспертизу, изучить контекст выражения, каким образом слово было применено в сочетании с другими словами предложений. И только после этого можно сделать вывод, носит ли оно оскорбительный характер или нет. Надо расшифровать аудиозапись, сходить к нотариусу, заверить расшифровку, что это именно с такого-то телефонного номера в ваш адрес были пронесены такие-то слова", — рассказал юрист.

Для привлечения нарушителя к ответственности после нотариально зафиксированной расшифровки аудиозаписи можно обращаться в полицию или суд. По словам Алешкина, вся процедура требует значительных усилий со стороны заявителя, именно поэтому подобные дела не носят массового характера.