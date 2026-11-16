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121114-F-YU668-076 (8199142217)
© commons.wikimedia.org by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Public domain
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 23:11

В Висконсине решили выйти за рамки привычного: Oshkosh рассчитывает на заказы Пентагона

Компания Oshkosh Defense объявила о партнерстве со стартапом Grid Aero для производства крупных военных беспилотников. Для компании из Висконсина это первый опыт выпуска авиатехники: раньше она делала в основном наземные машины.

"Мы делаем то, что из-за силы тяжести остается на земле", — пошутил в интервью Defense News директор по развитию бизнеса Oshkosh Лоуэн Джонс.

Сотрудничество выросло из кампании Пентагона "Арсенал свободы", цель которой — расширить отечественную оборонную промышленность. Grid Aero искала партнера, чтобы нарастить выпуск, а Oshkosh хотела выйти на перспективный рынок. Решающим оказалось то, что беспилотник Lifter компании Grid Aero сделан из металла, а не из композитов, — с металлом Oshkosh умеет работать лучше всего.

Формально Oshkosh — субподрядчик, но стороны называют свои отношения партнерскими: Oshkosh помогает переработать конструкцию Lifter так, чтобы его было удобно выпускать серийно с самого начала, а не дорабатывать потом.

"Летающий пикап"

Grid Aero, основанная в 2024 году, создала беспилотник Lifter со сменными грузовыми модулями, который в компании называют "летающим пикапом". Аппарат относится к 4-й или 5-й группе беспилотников по классификации Пентагона — его взлетная масса превышает 600 кг. Как говорит сооснователь и генеральный директор Grid Aero Артур Дюбуа, Lifter "больше похож на военный грузовик, чем на обычный самолет": он простой, прочный, с поршневым двигателем и собран из доступных материалов.

Главное, что Grid Aero получает от Oshkosh, — опыт массового производства. По словам Дюбуа, Oshkosh выпускает тысячи машин на гибких линиях: на одной линии можно собирать множество вариантов под разные задачи, не снижая темпа. Это подходит и для Lifter, который тоже задуман как многоцелевой.

Компании рассчитывают выпускать тысячи аппаратов для Пентагона и гражданских заказчиков. Поначалу Grid Aero будет вести мелкосерийное производство сама, пока Oshkosh налаживает опытную линию. С ростом спроса выпуск постепенно перейдет на заводы Oshkosh. Джонс считает это одним из главных преимуществ для военных: в случае конфликта потери можно будет быстро восполнять.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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