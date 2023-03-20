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  • Опубликована сегодня в 17:54

American Thinker указало на критические просчеты администрации Байдена в отношениях с Москвой

Поставки вооружений Украине в конечном счете обернутся для администрации Джо Байдена настоящим кошмаров в случае серьезного столкновения с Россией. Об этом пишет обозреватель Томас Лифсон в своей статье для American Thinker.

"Подумайте о безумном сокращении наших запасов боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленных вместе с несметными миллиардами долларов диктатору на Украину", — размышляет автор материала, передает РИА "Новости".

По его словам, администрация Байдена уже не раз провоцировала Москву, в том числе угрожая ядерным оружием. А такая политика может привести к прямому столкновению с Россией, в результате которого не будет ни победителей, ни побежденных.

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