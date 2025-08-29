Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:34

Хотели подсушиться — получили обезвоживание: опасный миф о спорте

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья

Многие, стремясь "подсушиться", намеренно не пьют воду во время тренировки или сразу после неё. Однако тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина объяснила, почему это одна из самых опасных ошибок.

Почему нельзя отказываться от воды

"Такой подход в корне ошибочен. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться подобными рекомендациями", — подчёркивает специалист.

Метод "сушки" действительно применяется профессиональными спортсменами, но даже для них он связан с серьёзным риском и стрессом для организма.

Для любителей спорта отказ от воды во время нагрузки может обернуться:

  • обезвоживанием,
  • перегревом организма,
  • снижением выносливости и концентрации,
  • негативным влиянием на сердце и сосуды.

Как правильно пить во время тренировки

  • Употреблять чистую воду небольшими глотками.
  • Делать это регулярно на протяжении всей тренировки.
  • Сохранять баланс жидкости и восполнять её потери после занятия.

"При интенсивной нагрузке организм теряет много жидкости, и её необходимо восполнять. Это поможет избежать обезвоживания", — отмечает Бахтурина.

Итог
Отказ от воды на тренировке — ошибка, которая может дорого обойтись здоровью. Чтобы поддерживать организм и получать пользу от спорта, нужно пить воду маленькими глотками во время занятий и после них.

