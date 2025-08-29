Хотели подсушиться — получили обезвоживание: опасный миф о спорте

Многие, стремясь "подсушиться", намеренно не пьют воду во время тренировки или сразу после неё. Однако тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина объяснила, почему это одна из самых опасных ошибок.

Почему нельзя отказываться от воды

"Такой подход в корне ошибочен. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться подобными рекомендациями", — подчёркивает специалист.

Метод "сушки" действительно применяется профессиональными спортсменами, но даже для них он связан с серьёзным риском и стрессом для организма.

Для любителей спорта отказ от воды во время нагрузки может обернуться:

обезвоживанием,

перегревом организма,

снижением выносливости и концентрации,

негативным влиянием на сердце и сосуды.

Как правильно пить во время тренировки

Употреблять чистую воду небольшими глотками.

Делать это регулярно на протяжении всей тренировки.

Сохранять баланс жидкости и восполнять её потери после занятия.

"При интенсивной нагрузке организм теряет много жидкости, и её необходимо восполнять. Это поможет избежать обезвоживания", — отмечает Бахтурина.

Итог

Отказ от воды на тренировке — ошибка, которая может дорого обойтись здоровью. Чтобы поддерживать организм и получать пользу от спорта, нужно пить воду маленькими глотками во время занятий и после них.