Хотели подсушиться — получили обезвоживание: опасный миф о спорте
Многие, стремясь "подсушиться", намеренно не пьют воду во время тренировки или сразу после неё. Однако тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина объяснила, почему это одна из самых опасных ошибок.
Почему нельзя отказываться от воды
"Такой подход в корне ошибочен. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться подобными рекомендациями", — подчёркивает специалист.
Метод "сушки" действительно применяется профессиональными спортсменами, но даже для них он связан с серьёзным риском и стрессом для организма.
Для любителей спорта отказ от воды во время нагрузки может обернуться:
- обезвоживанием,
- перегревом организма,
- снижением выносливости и концентрации,
- негативным влиянием на сердце и сосуды.
Как правильно пить во время тренировки
- Употреблять чистую воду небольшими глотками.
- Делать это регулярно на протяжении всей тренировки.
- Сохранять баланс жидкости и восполнять её потери после занятия.
"При интенсивной нагрузке организм теряет много жидкости, и её необходимо восполнять. Это поможет избежать обезвоживания", — отмечает Бахтурина.
Итог
Отказ от воды на тренировке — ошибка, которая может дорого обойтись здоровью. Чтобы поддерживать организм и получать пользу от спорта, нужно пить воду маленькими глотками во время занятий и после них.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru