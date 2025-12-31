Ошибки после обновлений и искусственный интеллект: почему Windows 11 не может угодить пользователям

Журналисты издания TechRadar выделили несколько главных проблем Windows 11, которые продолжают сдерживать популярность операционной системы, несмотря на ее выпуск четыре года назад. Материал доступен на сайте издания.

Медлительность системы и проблемы с производительностью

Одной из главных проблем, по мнению экспертов, является общая медлительность Windows 11. Несмотря на улучшения, операционная система все еще страдает от задержек в работе таких важных компонентов, как Проводник, поиск и другие элементы системы. Это, по словам авторов материала, создает неприятные ощущения у пользователей, которые ожидают более быстрого отклика от современной ОС.

Проблемы для геймеров

Windows 11 также не оправдала ожиданий геймеров. Эксперты отмечают, что система не демонстрирует достаточно хорошую производительность для игр, несмотря на высокие требования к графике и ресурсам в новых проектах.

К тому же, обновление 24H2, которое было выпущено для улучшения производительности, привело к волне ошибок и багов. Это только усилило недовольство пользователей, которые уже сталкивались с проблемами в предыдущих версиях.

Стратегия поддержки и проблемы с искусственным интеллектом

Кроме того, журналисты раскритиковали Microsoft за стратегию поддержки своей операционной системы. Специалисты компании не могут эффективно устранять многие из постоянных ошибок, которые вновь появляются после каждого обновления.

Еще одной проблемой Windows 11 стал навязчивый акцент на искусственном интеллекте (ИИ). Хотя пользователи ОС просят Microsoft прекратить навязывать эту технологию, компания продолжает активно ее продвигать, несмотря на растущее недовольство.

Реклама и стоимость ОС

Не обошли стороной и проблему рекламы в Windows 11. Издание напоминает, что это платная операционная система, но несмотря на это, в ней часто встречаются различные рекламные материалы. Это вызывает недовольство у пользователей, которые ожидают, что платная версия системы будет лишена такого рода вмешательства.