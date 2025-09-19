Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сбалансированный обед
Сбалансированный обед
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:12

Ошибка в тарелке стоит здоровья: избыток простых углеводов ведёт к ожирению и диабету

Эндокринолог Илья Барсуков: углеводы необходимы организму, но злоупотреблять сахаром нельзя

Тема углеводов часто становится предметом споров среди тех, кто заботится о здоровье и рационе. Кто-то считает их главным источником энергии, а кто-то винит во всех проблемах с весом и обменом веществ. На самом деле углеводы — важнейшая часть питания, но подходить к ним нужно грамотно.

По словам экспертов, строгой универсальной нормы потребления углеводов не существует. Всё зависит от образа жизни, активности и состояния организма.

"Если человек здоров, без ожирения и нарушений обмена веществ, то сахар не опасен, но злоупотреблять им не стоит. В случае диабета или лишнего веса все сладости необходимо ограничивать", — сказал эндокринолог Илья Барсуков.

Сколько углеводов нужно

В среднем при умеренной физической нагрузке взрослому человеку достаточно 150-200 граммов углеводов в день. Но важно учитывать не только количество, но и качество. Простые сахара быстро повышают уровень глюкозы, а сложные углеводы обеспечивают стабильную энергию на протяжении дня.

Сравнение: простые и сложные углеводы

Тип углеводов Источники Действие на организм Риски при избытке
Простые сахар, сладости, белый хлеб, газировка Быстро повышают уровень сахара, дают кратковременный прилив энергии Ожирение, диабет, перепады настроения
Сложные овощи, бобовые, цельнозерновые продукты Медленно усваиваются, обеспечивают длительное насыщение Избыток может перегрузить ЖКТ

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с сложных углеводов — каши, хлеба из цельного зерна.
  2. Добавляйте в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки.
  3. Избегайте частых перекусов сладостями и напитками с сахаром.
  4. Включайте в каждую трапезу белки и полезные жиры для баланса.
  5. Следите за уровнем активности: чем выше нагрузка, тем больше углеводов требуется.
  6. При диабете или склонности к полноте отдавайте предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом.
  7. Уменьшите потребление сахара после 18:00, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить углеводы.
    Последствие: слабость, раздражительность, снижение концентрации.
    Альтернатива: оставлять в рационе сложные углеводы, но сокращать простые.

  • Ошибка: заменять ужин сладкой выпечкой.
    Последствие: скачки сахара и набор веса.
    Альтернатива: овощи, белок и небольшая порция крупы.

  • Ошибка: полагаться на газировку для энергии.
    Последствие: быстрый подъём и резкое падение сил.
    Альтернатива: орехи, цельнозерновой батончик или фрукты.

А что если…

А что если человек активно занимается спортом? В этом случае потребность в углеводах выше и может достигать 300-400 граммов в день. Но даже в этом случае упор делается на сложные источники — крупы, бобовые, овощи. Простые сахара допустимы лишь как быстрый источник энергии после интенсивной тренировки.

Плюсы и минусы углеводов

Плюсы Минусы
Основной источник энергии При избытке ведут к ожирению
Поддерживают работу мозга Вызывают скачки сахара
Улучшают настроение Простые углеводы быстро приводят к усталости
Источник клетчатки и витаминов Чрезмерное потребление связано с диабетом

FAQ

Как выбрать правильные углеводы?
Лучше ориентироваться на продукты с низким гликемическим индексом: овощи, цельные злаки, бобовые.

Сколько стоит здоровый рацион с цельнозерновыми продуктами?
В среднем 3000-5000 рублей в месяц при сбалансированном питании.

Что лучше для энергии: шоколад или каша?
Шоколад даст быстрый, но краткий подъём, а каша обеспечит стабильные силы на несколько часов.

Мифы и правда

  • Миф: углеводы — враги стройной фигуры.
    Правда: важен баланс. Сложные углеводы необходимы для здоровья и энергии.

  • Миф: сахар полностью запрещён.
    Правда: здоровому человеку допустим умеренный объём сахара.

  • Миф: углеводы можно есть только утром.
    Правда: их можно распределять в течение дня, главное — не переедать.

Сон и психология

Недостаток углеводов может отражаться на настроении и качестве сна. Мозгу требуется глюкоза для выработки серотонина и мелатонина. Люди, полностью исключающие углеводы, часто жалуются на бессонницу и раздражительность.

Исторический контекст

  • В античности основой рациона были злаки и хлеб.
  • В XIX веке промышленная переработка сделала сахар доступным, что резко увеличило его потребление.
  • Сегодня учёные продолжают искать баланс между традиционными источниками энергии и новыми диетическими подходами.

Три интересных факта

  1. Мозг использует около 120 г глюкозы в день — почти половину минимальной нормы углеводов.
  2. Цельнозерновой хлеб содержит в 3 раза больше клетчатки, чем белый.
  3. Бананы — один из лучших источников углеводов для спортсменов благодаря сочетанию сахара и калия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортодонт Андрей Жук назвал причины сужения верхней челюсти у детей сегодня в 3:35

От кривых зубов до остановки дыхания: чем грозит недоразвитая челюсть

Почему у ребёнка может формироваться узкая верхняя челюсть и какие современные методы помогают исправить эту патологию.

Читать полностью » Психиатр Руслан Исаев назвал метадоксин эффективным средством против похмелья сегодня в 2:25

Вода, сон и витамины: что реально помогает организму после праздника

Почему утром после праздника самочувствие оставляет желать лучшего и какие средства реально помогают справиться с похмельем.

Читать полностью » Врач Владимир Неронов предупредил об опасности метанола в самогоне сегодня в 1:16

Почему самогон не чище магазинной водки, а в десятки раз опаснее

Самодельный алкоголь может показаться натуральным и безвредным, но в нем скрывается риск, который нельзя увидеть на глаз.

Читать полностью » Тренер Мануйленкова: для роста ягодиц нужны гантели и штанга, а не только коврик сегодня в 0:16

Красивая попа — это побочный эффект: вот что реально дают силовые на ягодицы

Хотите упругие и подтянутые ягодицы? Узнайте, какие упражнения действительно работают, и почему спортзал помогает добиться эффекта быстрее.

Читать полностью » Врач Екатерина Кашух предупредила об опасности ботулизма при домашних заготовках сегодня в 0:13

Банка с сюрпризом: как заготовки превращаются в смертельную ловушку

Домашние заготовки могут хранить не только вкус, но и смертельный риск. Узнайте, как избежать главной ошибки при консервации.

Читать полностью » Эксперт Нагибова: уборка создаёт безопасную среду и положительно влияет на психику вчера в 23:58

Уборка сильнее медитации: как тряпка и ведро возвращают контроль над жизнью

Учёные уверяют: уборка — не только рутинное занятие. Она укрепляет психику, снижает риск болезней и даже работает как лёгкая тренировка.

Читать полностью » Константин Спахов: самовнушение усиливает симптомы во время магнитных бурь вчера в 23:54

Лотерея для организма: почему одни спят спокойно, а других буря валит с ног

Магнитные бури — миф или реальная угроза? Врач объяснил, как проверить свою чувствительность и отличить метеозависимость от самовнушения.

Читать полностью » Эндокринолог Барредо: при похудении считать нужно калории, а не объём еды вчера в 23:49

Меньше ешь — вес стоит? Значит, вы делаете самую частую ошибку худеющих

Даже при маленьких порциях вес может стоять на месте. Диетолог объяснила, какие скрытые ошибки мешают похудению и на что стоит обратить внимание.

Читать полностью »

Новости
Дом

Пользователи отмечают преимущества умных чайников с регулировкой температуры и таймером
Еда

Традиционный рецепт гусарского салата включает говядину и сыр
Садоводство

Садоводы: оптимальный сигнал сбора грецких орехов — трещина зелёной оболочки
Туризм

Врачи объяснили, как подготовить ребёнка к смене часового пояса в путешествии
Культура и шоу-бизнес

Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей на концертах в Москве — "Звездач"
Наука

Учёные из Калифорнии зафиксировали системное потребление этанола шимпанзе через естественно ферментированные плоды
Садоводство

Спатифиллум не выпускает цветоносы: помогают пересадка раз в 2–3 года и прохладный период
Авто и мото

Тест-драйв Xiaomi SU7 Ultra закончился аварией: выявлены проблемы с управляемостью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet