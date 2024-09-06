Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Создайте осенний интерьер в квартире
  1. Главная
  2. Дом

Создайте осенний уют: идеи для интерьера, которые сделают вашу квартиру тёплой и стильной

Создайте осенний интерьер в квартире

Осень — это время теплых оттенков, уютных текстур и атмосферных деталей. Хотите преобразить свою квартиру и добавить ей осеннего шарма? Следуйте нашим простым советам!

1. Цветовая палитра. Используйте теплые цвета — оранжевый, бордовый, желтый. Обновите текстиль: подушки, пледы и шторы в этих оттенках создадут уютную атмосферу.

2. Декор из природных материалов. Соберите осенние листья, шишки и веточки. Используйте их для создания композиций на столах или в вазах.

3. Ароматы осени. Запахи играют важную роль в создании настроения. Свечи с ароматом корицы или тыквы наполнят ваш дом теплом и уютом.

4. Освещение. Уменьшите яркость света и добавьте мягкие источники освещения — настольные лампы и гирлянды создадут атмосферу уюта.

5. Ковры и текстуры. Добавьте мягкие ковры и пледы, чтобы сделать пространство более комфортным. Это идеальное время для того, чтобы создать уголок для чтения!

Фото: forestwander.com/ForestWander(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States license)

Мир

Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента

Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента

Американская разведка заявила, что внешние силы не вмешиваются в выборы президента США, однако стремятся "повлиять" на их исход и ослабить Штаты. Об этом сообщил представитель сообщества на брифинге.

Читать полностью
Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России

Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России

Минюст США признал усилия первого замруководителя АП России Сергея Кириенко в вопросах патриотического воспитания молодёжи России. Доклад ссылается на расследование ФБР. В документе сказано, что ранее Кириенко рассматривался как сторонник идей Запада, однако в последние годы его риторика склонилась в сторону национальных ценностей, с акцентом на воспитание нового поколения в интересах РФ.

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.

Читать полностью
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.

Читать полностью

Новости