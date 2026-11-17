В рыбоводных хозяйствах Астраханской области началась осенняя бонитировка осетровых. В регионе функционирует около 75 акваферм, где специалистами проводится плановая оценка состояния биомассы перед периодом зимовки.

Процедура бонитировки в хозяйствах проводится дважды в год. Весенний этап позволяет проанализировать результаты зимовки, в то время как осенний сосредоточен на фиксации динамики роста и развития рыбы за летний период. Согласно данным пресс-службы областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, за третий квартал 2026 года объем выращенных осетровых составил 3,4 тыс. тонн.

Технология и цели осмотра

К активной фазе бонитировки приступают после заметного снижения температуры воды и прекращения кормления. Операционный цикл включает вылов рыбы, ее взвешивание, замеры линейных параметров, визуальный осмотр и последующую пересадку в производственные емкости.

Особое внимание уделяется особям, предназначенным для воспроизводства. Специалисты оценивают физиологическое состояние рыб, их массу, размер и степень зрелости, что критически важно для подготовки к будущим нерестам.

В племенных хозяйствах результаты бонитировки становятся базой для управления стадом. Собранные данные используются для формирования маточных групп, планирования графиков нерестовых циклов и корректировки селекционных программ, что в совокупности должно повысить общую эффективность производства.