Осень принесла риск, но не всплеск: заболеваемость опасной лихорадкой пошла другим путём

Показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в России остаются заметно ниже опасных уровней, несмотря на активизацию природных очагов инфекции. Текущая эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная и контролируемая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Текущая эпидситуация по ГЛПС

В надзорном ведомстве сообщили, что в 2025 году действительно отмечалась активизация природных очагов ГЛПС. Однако при этом уровень заболеваемости оказался значительно ниже как пиковых значений прошлых лет, так и средних многолетних показателей.

"В 2025 году наблюдалась активизация природных очагов. Вместе с тем показатели заболеваемости в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В службе подчёркивают, что прямое сравнение отдельных календарных годов без учёта цикличности, сезонности и экологических факторов некорректно. Для объективной оценки ситуации специалисты используют многолетние ряды наблюдений и анализ сезонных колебаний.

Долгосрочная динамика и регионы риска

По данным многолетних наблюдений, в России фиксируется устойчивое снижение заболеваемости ГЛПС. Эта тенденция сохраняется как в целом по стране, так и в большинстве регионов, эндемичных по данной инфекции.

Наиболее активные природные очаги заболевания традиционно расположены в Приволжском федеральном округе. Именно здесь в осенний период был зафиксирован сезонный рост заболеваемости, связанный с повышенной активностью переносчиков инфекции.

Сезонные подъемы и меры профилактики

В Роспотребнадзоре пояснили, что осенний подъём заболеваемости обусловлен миграцией мелких млекопитающих в хозяйственные постройки и жилые дома. В этот период риск заражения возрастает при нахождении в сельской местности, частном секторе, во время сельскохозяйственных работ и посещения лесных массивов.

Специалисты подчеркнули, что в регионах с повышенной активностью очагов был проведён полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Это позволило не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки. Возможная активизация весной не исключается, однако в целом ГЛПС сохраняет преимущественно летне-осенний характер.

Что известно о заболевании

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное природно-очаговое заболевание. Для него характерны циклические подъемы заболеваемости с интервалом примерно 2-4 года, а также выраженная сезонность.

Распространение инфекции напрямую связано с численностью и инфицированностью мелких млекопитающих — основных носителей вируса. Наиболее благоприятные условия для их обитания формируются в широколиственных и мелколиственных лесах Поволжья и Центральной России. В регионах ежегодно проводятся дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности грызунов.