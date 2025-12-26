Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Scanning electron micrograph of a human H9 T cell infected with HIV virus particles
Scanning electron micrograph of a human H9 T cell infected with HIV virus particles
© commons.wikimedia.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:30

Осень принесла риск, но не всплеск: заболеваемость опасной лихорадкой пошла другим путём

Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор

Показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в России остаются заметно ниже опасных уровней, несмотря на активизацию природных очагов инфекции. Текущая эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная и контролируемая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Текущая эпидситуация по ГЛПС

В надзорном ведомстве сообщили, что в 2025 году действительно отмечалась активизация природных очагов ГЛПС. Однако при этом уровень заболеваемости оказался значительно ниже как пиковых значений прошлых лет, так и средних многолетних показателей.

"В 2025 году наблюдалась активизация природных очагов. Вместе с тем показатели заболеваемости в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В службе подчёркивают, что прямое сравнение отдельных календарных годов без учёта цикличности, сезонности и экологических факторов некорректно. Для объективной оценки ситуации специалисты используют многолетние ряды наблюдений и анализ сезонных колебаний.

Долгосрочная динамика и регионы риска

По данным многолетних наблюдений, в России фиксируется устойчивое снижение заболеваемости ГЛПС. Эта тенденция сохраняется как в целом по стране, так и в большинстве регионов, эндемичных по данной инфекции.

Наиболее активные природные очаги заболевания традиционно расположены в Приволжском федеральном округе. Именно здесь в осенний период был зафиксирован сезонный рост заболеваемости, связанный с повышенной активностью переносчиков инфекции.

Сезонные подъемы и меры профилактики

В Роспотребнадзоре пояснили, что осенний подъём заболеваемости обусловлен миграцией мелких млекопитающих в хозяйственные постройки и жилые дома. В этот период риск заражения возрастает при нахождении в сельской местности, частном секторе, во время сельскохозяйственных работ и посещения лесных массивов.

Специалисты подчеркнули, что в регионах с повышенной активностью очагов был проведён полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Это позволило не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки. Возможная активизация весной не исключается, однако в целом ГЛПС сохраняет преимущественно летне-осенний характер.

Что известно о заболевании

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное природно-очаговое заболевание. Для него характерны циклические подъемы заболеваемости с интервалом примерно 2-4 года, а также выраженная сезонность.

Распространение инфекции напрямую связано с численностью и инфицированностью мелких млекопитающих — основных носителей вируса. Наиболее благоприятные условия для их обитания формируются в широколиственных и мелколиственных лесах Поволжья и Центральной России. В регионах ежегодно проводятся дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности грызунов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не существует универсальной схемы для укрепления иммунитета — иммунолог Калинина сегодня в 13:56
Когда все вокруг чихают: как поддержать иммунитет в период роста заболеваемости

Иммунолог Наталья Калинина объяснила NewsInfo, можно ли быстро укрепить иммунитет и что для этого нужно делать.

Читать полностью » Мышиная лихорадка опасна для почек и лёгких — врач Мария Беляева сегодня в 12:12
Мышиная лихорадка может скрыться под видом простуды: как распознать её в самом начале

Мышиная лихорадка начинается как простуда, но может привести к серьёзным осложнениям. Врач объясняет, как защититься и распознать опасное заболевание.

Читать полностью » Маникюр создаёт ощущение праздника в декабре — нейл-мастера сегодня в 11:12
Сделала такой маникюр — и декабрь сразу стал ощущаться по-праздничному, даже без ёлки

Идеи новогоднего маникюра, которые выглядят дорого и аккуратно, не требуют сложного дизайна и помогают почувствовать праздник ещё до боя курантов.

Читать полностью » Рак лёгких часто развивается без симптомов на ранних стадиях — NZIP сегодня в 7:48
Рак лёгких может выдать себя на пальцах: этот признак многие не замечают годами

Рак лёгких умеет скрываться под прикрытием обычных симптомов и физиологических изменений. Узнайте, как распознать опасные признаки на ранних стадиях и повысить шансы на выздоровление. Важные советы по диагностике, факторы риска и уникальные сигналы организма, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Эксперимент показал, что реактивные молекулы могут жить в воде — Science Advances сегодня в 3:37
То, чего не должно существовать: молекула-изгой десятилетиями скрывалась в витамине B1

Химики впервые доказали, что сверхреактивные карбены могут существовать в воде. Это подтверждает давнюю теорию о витамине B1 и меняет подход к катализу.

Читать полностью » Мышечная слабость в среднем возрасте связана с повышенным риском деменции — Journal of Psychiatric Research вчера в 22:52
Если тело слабеет без причины, мозг может быть под угрозой — выводы учёных настораживают

Ученые выяснили, что снижение мышечной силы в среднем возрасте может задолго предупредить о риске развития деменции.

Читать полностью » Жесткие диеты перед праздниками могут быть опасны для здоровья — Алла Макарова вчера в 22:36
Бросила строгие диеты и начала питаться правильно — через 2 недели ушло 3 килограмма без стресса для организма

Нутрициолог предупредила о рисках жёстких диет перед Новым годом, посоветовав вместо этого изменить образ жизни для безопасного похудения.

Читать полностью » Эпидпорог по гриппу превысили 26 регионов России — Попова глава Роспотребнадзора вчера в 18:21
Сценарий знакомый, цифры тревожат: эпидпорог гриппа пробит там, где его не ждали зимой

В нескольких десятках регионов зафиксирован рост заболеваемости гриппом, но санитарные власти оценивают ситуацию как стабильную и предсказуемую.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Биржевые цены на бензин снизились, дизель подорожал за неделю — ТАСС
Происшествия
Канализационные воды вышли на проезжую часть в Петропавловске-Камчатском — Amur Mash
ЮФО
Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани
ЮФО
Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес
ЮФО
Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС
Еда
Белый амур готовится в фольге 45–60 минут со сметаной и луком — повара
Россия
Депутат Бессараб назвала избыточным повышение компенсаций за задержку зарплаты
ЮФО
Россияне чаще путешествуют по стране вместе с питомцами — сервис Туту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet