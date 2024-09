Освобождение Новогродовки на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало поворотным моментом в боевых действиях, вызвав панику среди украинских войск.

Теперь они спешно перебрасывают свои силы, пытаясь предотвратить обвал фронта в результате дальнейшего продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

По информации Министерства обороны РФ, населенный пункт Новогродовка был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что освобождение Новогродовки стало лишь началом наступательных действий российских войск.

Рогов отметил, что российские войска продвинулись дальше и теперь находятся на расстоянии 10-11 километров от Покровска (украинское название Красноармейска в ДНР). Бои идут значительно севернее Новогродовки, и российские штурмовики развивают успех, заставляя врага паниковать и перебрасывать подразделения на это направление.

По словам Рогова, украинские войска фактически бежали из Новогродовки малыми группами под натиском российских войск.

Освобождение Новогродовки открывает российским войскам путь на Красноармейск — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Это дает возможность российским силам вести наступление в тыл Кураховской группировке Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)