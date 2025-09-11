Рейтинг благодарностей на "Оскаре": кто в топе упоминаний

Когда актеры, режиссеры и продюсеры поднимаются на сцену "Оскара", публика чаще всего ожидает услышать благодарности коллегам, близким и, конечно, вдохновителям. Однако реальность иногда удивляет: свежий анализ почти 1400 речей лауреатов показал неожиданные результаты. Оказалось, что в своих выступлениях победители чаще упоминали культового режиссера Стивена Спилберга, чем бога.

Кто в списке лидеров благодарностей

Абсолютным рекордсменом стал Стивен Спилберг — обладатель трех "Оскаров", автор таких легендарных картин, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Инопланетянин". Его имя прозвучало в речах 42 раза. Это в два с лишним раза больше, чем количество упоминаний бога — 19.

На втором месте оказался продюсер Харви Вайнштейн. В период своего влияния в Голливуде он считался человеком, способным протолкнуть любой фильм к успеху. Его благодарили 34 раза. Впрочем, в последние годы имя Вайнштейна связывают не с кинопобедами, а со скандалами и обвинениями в сексуализированном насилии.

Замкнул тройку лидеров Джеймс Кэмерон. Создатель "Титаника", "Аватара" и "Терминатора" был упомянут 28 раз. Чуть реже, 23 раза, победители "Оскара" выражали признательность Джорджу Лукасу — автору вселенной "Звёздных войн". На пятом месте расположился Питер Джексон, которому мир обязан "Властелином колец" и "Хоббитом". Его имя прозвучало 22 раза.

Почему благодарят именно этих людей

Каждое упоминание — это отражение вклада конкретного человека в судьбу победителя. Спилберг за десятилетия стал символом Голливуда, примером для многих режиссеров. Вайнштейн в свое время помогал авторам претворять в жизнь проекты, которые без его продюсерского давления могли так и остаться на бумаге. Кэмерон, Лукас и Джексон — мастера блокбастеров, изменившие восприятие кино в целом.