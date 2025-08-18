Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:11

YouTube замахнулся на "Оскар": главная кинопремия может измениться для всего мира

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"

Кто станет новым "домом" для самой престижной кинопремии мира? Этот вопрос сегодня обсуждают не только в Голливуде, но и в медиасреде: по данным Bloomberg, YouTube намерен приобрести права на трансляцию церемонии "Оскара".

Почему это важно

Популярность "Оскара" неумолимо снижается. Рейтинги падают, зрительский интерес слабеет, и индустрия ищет новые форматы. Перенос шоу на крупнейшую мировую видеоплатформу мог бы стать настоящим прорывом.

"YouTube — самая просматриваемая видеоплатформа в мире и настоящий медиакороль. Он может гарантировать аудиторию и предложить глобальную площадку", — отмечает Bloomberg.

Кто ещё в гонке

При этом конкуренция за права крайне высока. Помимо YouTube, переговоры ведут такие крупные игроки, как NBCUniversal (Comcast) и Netflix. У каждого претендента есть своя стратегия: телеканалы могут предложить традиционный охват, а стриминговые сервисы — современный формат и гибкость.

Исторический контекст

Текущие права принадлежат ABC (Disney). Канал транслирует "Оскар" уже почти полвека и будет продолжать делать это до 2028 года. Контракт с Американской киноакадемией действует ещё несколько лет, но именно сейчас закладывается будущее премии: где и как зрители будут следить за вручением наград в следующем десятилетии.

