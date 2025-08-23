Сад как спортзал: упражнения для позвоночника прямо на участке

Садовые работы могут стать отличным поводом не только для движения, но и для укрепления здоровья. Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова поделилась комплексом из пяти простых упражнений, которые помогут поддерживать гибкость позвоночника и укрепить мышцы спины прямо на даче.

1. Скручивания с лопатой

"Широким хватом за оба края лопаты поворачиваем туловище в стороны, сохраняя неподвижным положение таза", — поясняет эксперт.

Такое упражнение мягко вытягивает боковые поверхности спины и улучшает подвижность позвоночника. Главное — держать спину ровной и избегать резких движений.

2. Прогиб с опорой на стул

Обопритесь руками на спинку стула и сделайте глубокий прогиб в спине. Оставайтесь в этом положении не менее минуты, чтобы прочувствовать вытяжение позвоночника.

3. Вис на ветке

Если рядом есть крепкое дерево:

повисните на ветке сначала на одной руке, не отрывая ног от земли;

затем перенесите вес на другую руку.

Это растягивает тело по диагонали и снимает напряжение в мышцах.

4. Планка на локтях

Классическая планка укрепляет кор и мышцы спины. Начинайте с 1 минуты, затем увеличивайте время по 15 секунд.

5. Упражнение "Ангел" у стены

Встаньте спиной к стене, пятки от неё - на 15-20 см.

Прижмите поясницу к поверхности.

Ноги слегка согнуты, руки согнуты под углом 90° (буква W).

Поднимайте руки вверх и возвращайте обратно, стараясь не отрываться от стены.

Выполняйте минимум 15 повторений. Это упражнение отлично формирует осанку.

Итог

Достаточно нескольких простых движений, чтобы разгрузить спину после дачных хлопот и укрепить мышечный корсет. Эти упражнения не требуют специального инвентаря — достаточно лопаты, стула или даже ветки дерева.