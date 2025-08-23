Сад как спортзал: упражнения для позвоночника прямо на участке
Садовые работы могут стать отличным поводом не только для движения, но и для укрепления здоровья. Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова поделилась комплексом из пяти простых упражнений, которые помогут поддерживать гибкость позвоночника и укрепить мышцы спины прямо на даче.
1. Скручивания с лопатой
"Широким хватом за оба края лопаты поворачиваем туловище в стороны, сохраняя неподвижным положение таза", — поясняет эксперт.
Такое упражнение мягко вытягивает боковые поверхности спины и улучшает подвижность позвоночника. Главное — держать спину ровной и избегать резких движений.
2. Прогиб с опорой на стул
Обопритесь руками на спинку стула и сделайте глубокий прогиб в спине. Оставайтесь в этом положении не менее минуты, чтобы прочувствовать вытяжение позвоночника.
3. Вис на ветке
Если рядом есть крепкое дерево:
- повисните на ветке сначала на одной руке, не отрывая ног от земли;
- затем перенесите вес на другую руку.
Это растягивает тело по диагонали и снимает напряжение в мышцах.
4. Планка на локтях
Классическая планка укрепляет кор и мышцы спины. Начинайте с 1 минуты, затем увеличивайте время по 15 секунд.
5. Упражнение "Ангел" у стены
- Встаньте спиной к стене, пятки от неё - на 15-20 см.
- Прижмите поясницу к поверхности.
- Ноги слегка согнуты, руки согнуты под углом 90° (буква W).
- Поднимайте руки вверх и возвращайте обратно, стараясь не отрываться от стены.
- Выполняйте минимум 15 повторений. Это упражнение отлично формирует осанку.
Итог
Достаточно нескольких простых движений, чтобы разгрузить спину после дачных хлопот и укрепить мышечный корсет. Эти упражнения не требуют специального инвентаря — достаточно лопаты, стула или даже ветки дерева.
