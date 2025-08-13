Горб появляется не с возрастом: какие привычки его формируют уже в молодости

"Не сутулься! Выпрямись!" — эти фразы мы слышим с детства. Но кто-нибудь когда-нибудь объяснял зачем? Что произойдёт, если продолжать ходить с круглой спиной? Позвоночник надавит на мозг и тот атрофируется? Рёбра проткнут лёгкие? Нет, просто… "держи спину ровно — это красиво".

Мы решили пойти глубже и вместе с тренером по йоге и пилатесу Лианой Тунёвой разобраться: так ли важна прямая осанка, что происходит с телом при искривлении и как следить за собой без помощи остеопата.

Миф об идеальной осанке: существует ли она?

"Можно жить и с неровной спиной. Многие так и живут", — говорит Лиана Тунёва. — "Наши предки носили тяжести, и их скелеты искривлялись. Идеальной осанки не существует — только на картинках по анатомии".

Но! Есть разница между "можно жить" и "жить качественно". Когда спина ровная:

Меньше болят мышцы в течение дня

Повышается уровень энергии

Лёгкие работают на полную

Позвоночник выполняет амортизационную функцию

Что происходит, если спина кривая?

Сколиоз и сутулость — это не просто эстетическая проблема. По словам Тунёвой, искривление может сдавливать органы, особенно лёгкие и диафрагму, затрудняя дыхание. Появляются:

мышечные зажимы,

проблемы с кровообращением,

компрессия позвоночника,

риск межпозвонковых грыж.

"Некоторые мышцы расслабляются и вообще выключаются из работы. Это не проходит бесследно", — подчёркивает тренер.

Может ли от осанки болеть живот или сердце?

Косвенно — да. Организм устроен как цепочка: напряжение в спине отражается на внутренних системах. Хронические нарушения осанки могут влиять на работу органов и вызывать сбои.

Можно ли понять, что спина "уехала"?

Да, и для этого не нужен врач.

"Достаточно попросить кого-то сфотографировать вас с разных сторон или посмотреть в зеркало", — советует Тунёва.

Если плечи на разной высоте, подбородок не на уровне, а таз уходит вперёд или назад — скорее всего, вы сутулитесь.

Что такое горб и как он появляется?

Выпуклость на спине — это не всегда "старческий горб". Часто это результат неравномерной нагрузки, когда одна сторона работает больше другой. Условно:

болезнь → костный горб,

несимметричные нагрузки → мышечный горб,

сутулость → гиперкифоз (увеличенный изгиб спины).

Ошибки и мифы об осанке

Миф 1: выпрямляться — это поднять подбородок и расправить грудь.

→ На самом деле, это переразгибание, которое перегружает шею и поясницу.

Миф 2: сводить лопатки — значит держать осанку.

→ Нет. Это даёт временный эффект, но не укрепляет мышечный корсет.



Как поддерживать осанку самостоятельно?

"Наша повседневная деятельность способствует искривлению", — подчёркивает Тунёва. Поэтому дело не в жёстких правилах, а в привычках.

Что поможет:

Контроль осанки в течение дня

Проверяйте себя в зеркале или по ощущениям. Не сидите на одном бедре, не стойте долго в кривом положении.

Несёте сумку? Периодически меняйте руку или плечо. Это банально, но работает.

Самое простое упражнение: представьте, что вас тянут вверх за ниточку. Это мягко возвращает позвоночник к его природной форме.

Вывод

Правильная осанка — это не идеал с обложки. Это способ облегчить себе жизнь: меньше боли, лучше дыхание, больше сил. Да, можно жить с сутулой спиной. Но зачем, если можно чувствовать себя лучше, просто вытянувшись за макушкой?